Nowa funkcja Twojego dowodu! Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło wyjątkową opcję, z której warto korzystać

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-01-22 5:24

Świat cyfryzacji stale się poszerza, z dzięki dostępnym rządowym funkcjom coraz więcej spraw możemy załatwić nie wychodząc z domu. Posiada aplikacji mObywatel już teraz mogą skorzystać z nowego udogodnienia. Ta funkcja daje dostęp do wielu możliwości i sprawi, że załatwienie wielu spraw urzędowych będzie prostsze.

mObywatel

i

Autor: Shutterstock
  • Aplikacja mObywatel wprowadza nową funkcję zarządzania e-dowodem, ułatwiając Polakom załatwianie ważnych spraw bez wizyty w urzędzie.
  • Teraz zmienisz PIN, odblokujesz profil osobisty czy sprawdzisz certyfikaty swojego dowodu osobistego wydanego po 4 marca 2019 roku.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak aktywować tę funkcję i co jeszcze możesz załatwić przez mObywatel? Przeczytaj artykuł!

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Dzięki niej załatwisz ważne sprawy związane z dowodem osobistym

Aplikacja mObywatel to duże ułatwienie dla wszystkich Polaków. Dzięki niej masz w telefonie wszystkie potrzebne dokumenty i nie musisz nosić ich przy sobie fizycznie. Nic zatem w tym dziwnego, że według rządowych danych aplikację mObywatel posiada już ponad 10 mln Polaków, a liczba ta stale rośnie. Wiele osób jest zdania, że jest to najlepiej przygotowana i zarządzana aplikacja projektów cyfrowych w całej Polsce.

Ministerstwo Cyfryzacji stale pracuje nad kolejnymi funkcjami oraz udogodnieniami w aplikacji mObywatel. Regularnie udostępniane są nowe funkcjonalności, które realnie wpływają na życie użytkowników. Teraz wprowadzono nową funkcję, która pozwali na szybkie zarządzanie e-dowodami. Osoby posiadające e-dowód, czyli dokument tożsamości wydany po 4 marca 2019 roku mogą za pośrednictwem aplikacji mObywatel zarządzać swoim dowodem. Do tej pory zlecenie te trzeba było załatwiać osobiście w urzędzie. Teraz wystarczy wejść w aplikacje i wybrać odpowiednią opcje. Co można zmienić w e-dowodzie za pośrednictwem telefonu?

  •  sprawdzić, jakie certyfikaty są w e-dowodzie i jaki mają status,
  • zmienić i odblokować PIN do profilu osobistego, który służy do potwierdzania tożsamości w internecie,
  • zmienić i odblokować PIN do podpisu osobistego, który służy do podpisywania elektronicznych dokumentów.

W aplikacji znajdziesz także wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą Ci sprawdzić, czy Twój dokument tożsamości spełnia wymogi nowej funkcjonalności. Aby zarządzać swoim dokumentem należy włączyć aplikacji i wyszukać opcje mDowód i wcisnąć "Dane dowodu osobistego". W następnym kroku należy wybrać "Ustawienia warstwy elektronicznej dowodu" i gotowe. 

Czym jest e-dowód?

Jest to dokument nowej generacji ze specjalną warstwą elektroniczną. E-dowodem jest każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 20219 roku. Ma on wbudowany zewnętrzny chip który pozwala na używanie dowodu zbliżeniowo - podobnie jak karty płatniczej. 

Co możesz zrobić za pośrednictwem aplikacji mObywatel?

Aplikacja umożliwia szybki dostęp do dokumentów i usług publicznych bez konieczności noszenia ich w wersji papierowej czy plastikowej. Dzięki niej wiele spraw urzędowych, codziennych kontroli czy formalności można załatwić wygodnie przez smartfon,bez kolejek i bez wychodzenia z domu.

Za pomocą mObywatela użytkownik może m.in.:

  • potwierdzić swoją tożsamość w urzędzie, banku, na poczcie czy podczas kontroli,
  • okazać dokumenty policji i innym służbom (np. podczas kontroli drogowej),
  • sprawdzić swoje dane osobowe z rejestrów państwowych (PESEL, dowód osobisty),
  • sprawdzić punkty karne oraz dane dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami,
  • korzystać z e-recept, e-skierowań i e-zwolnień lekarskich (integracja z Internetowym Kontem Pacjenta),
  • potwierdzić uprawnienia do świadczeń zdrowotnych,
  • korzystać z Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej,
  • okazać legitymację studencką lub uczniowską (jeśli dana szkoła lub uczelnia obsługuje tę funkcję),
  • sprawdzić dane pojazdu oraz informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
  • otrzymywać komunikaty i powiadomienia od administracji publicznej.

Jakie dokumenty zastępuje mObywatel?

Aplikacja mObywatel może zastępować – w określonych sytuacjach – następujące dokumenty:

  • dowód osobisty (mDowód) – na terenie Polski, w kontaktach z urzędami i służbami,
  • prawo jazdy – podczas kontroli drogowej w kraju,
  • dowód rejestracyjny pojazdu i potwierdzenie ważnego OC,
  • Kartę Dużej Rodziny,
  • legitymację studencką lub uczniowską,
  • certyfikaty i zaświadczenia zdrowotne dostępne przez IKP.

Warto pamiętać, że mObywatel nie zastępuje dokumentów podczas podróży zagranicznych – przy przekraczaniu granicy nadal wymagany jest fizyczny dowód osobisty lub paszport.

Przeczytaj także:
Oto wszystkie ukryte kody i funkcje Netflixa, które musisz znać. Dzięki nim ogl…
Super Express Google News
Jaworzyna Krynicka, Krynica-Zdrój
13 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOWÓD
DOWÓD OSOBISTY
MOBYWATEL