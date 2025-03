Nowy McCrispy® Bacon Supreme schrupie całą uwagę

Babcia goniła wszystkich, by tak czyścić deskę sedesową. Wyciśnij i wyszoruj, a żółte plamy znikną. W naszej rodzinie nie ma lepszego sposobu czyszczenia deski sedesowej

Przyłóż do spuchniętych paneli na 5 sekund, a wszystkie bąble znikną. Tak uratujesz swoją podłogę. Sposób na spuchnięte panele

Fikus benjamina gubi liście na wiosnę? Podlej go tym, a wstąpią w niego nowe siły

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów chrupiącego kurczaka. Od dziś w McDonald's dostępny jest zupełnie nowy wariant McCrispy®, który zaskoczy kubki smakowe, a może nawet stanie się nowym ulubieńcem gości złotych łuków. Najwyższy czas poznać McCrispy® Bacon Supreme. To burger z soczystym kawałkiem piersi z kurczaka, topionym serem cheddar, wyrazistym pomidorem, świeżą sałatą, cebulą, aromatycznym sosem i dwoma kawałkami chrupiącego bekonu. Całość otoczona jest puszystą bułką. Mmm… brzmi pysznie? Ekscytujących wieści jest jeszcze więcej!

Do oferty McDonald's wraca Spicy McCrispy®. To wyjątkowo ostry zawodnik, który w menu zagości tym razem na stałe. W porównaniu do klasycznego McCrispy®, który zdobył serca gości McDonald's harmonijną kompozycją składników, pikanterii dodają mu pikle oraz sos habanero. Z pewnością zachwyci wszystkich fanów ostrych potraw w szczególności w połączeniu z chrupiącymi łódeczkami ziemniaczanymi z aksamitnym sosem śmietanowym.