Nowy złoty standard w burgerowej grze

Rywal to już marka sama w sobie

Po ogromnym sukcesie Burgera Rywala i jego drugiej, ostrzejszej odsłony, szwedzka sieć restauracji podkręca tempo, odpowiadając na rosnące apetyty swoich gości. Jeszcze niedawno Rywal był sezonową pozycją w menu, dziś to pełnoprawna, kulinarna marka z jasno określoną pozycją i wiernym gronem fanów. Dostępny na stałe pozostaje klasyczny wariant z plackiem z mozzarelli, a do gry właśnie wchodzi nowy zawodnik – z chrupiącym plackiem ziemniaczanym. Zaskakujące? Jedno pozostaje pewne: rodzina Rywali rośnie w siłę i powiększa się. A choć marka nie odkrywa jeszcze wszystkich kart, mówi wprost: robimy to lepiej. I robimy to częściej.

Każdy powrót Rywala to moment, w którym stawiamy wyzwanie rynkowi, naszym gościom i… samym sobie. Za każdym razem nie tylko przypominamy, że stawiamy na jakość, ale znowu podnosimy poprzeczkę, wprowadzając nowe smaki, odważniejsze połączenia i jeszcze lepsze doświadczenia. To ekscytujący proces, dlatego postanowiliśmy, że rodzina Rywali zostanie z nami na stałe w menu jako kluczowy element nowej strategii – zapewnia Richard Bergfors, CEO MAX Burgers. - Rywal nie goni trendów. On wychodzi im naprzeciw. Zaskakuje formą, składem i momentem premiery.

Sezonowe premiery wciąż pozostają częścią strategii MAX Premium Burgers, ale Rywal wyróżnia się na ich tle. Stał się submarką z osobnym charakterem, przekazem i stałym miejscem w menu.

Złoty przepis na wygraną: comfort food w nowoczesnym wydaniu

Rywal Złoty to dowód, że MAX Premium Burgers stawia na nieprzypadkowe połączenia. Każdy składnik jest tu na swoim miejscu, a każdy smak jest starannie przemyślany. W środku: chrupiący placek ziemniaczany, wyrazisty cheddar, piklowana czerwona cebula, świeża sałata oraz autorski duet sosów Sweet Heat i Berneńskiego. Całość zamknięta jest w dużej, maślanej bułce, z możliwością wyboru klasycznej wołowiny, soczystego kurczaka lub roślinnej opcji Plant Beef – tak, aby zarówno miłośnicy tradycyjnych smaków, jak i fani kuchni wege mogli znaleźć swój smak w tej kulinarnej rywalizacji.

„Najfajniejsze w tworzeniu kolejnych Rywali jest to, że za każdym razem mogę zaskoczyć gości i nieco namieszać. W Złotym połączyłem dwa światy: ukochany przez Polaków chrupiący placek ziemniaczany, który kojarzy się z domowym comfort foodem, i odważne, pikantne akcenty naszych sosów. Kluczową rolę odgrywa tu sos berneński – klasyk, który w Szwecji stał się prawdziwym fenomenem i trafił na listę dziesięciu najpopularniejszych smaków. Z kolei Sweet Heat od MAX wnosi ostrzejszy akcent i świetnie równoważy sos berneński, do którego – swoją drogą – mam ogromną słabość. Uwielbiam jego wyrazisty smak i z przyjemnością sięgam po niego w nowych kompozycjach. Efekt? Burger, który rozpieszcza i kusi w jednym kęsie. To kolejny krok w naszej kulinarnej grze, w której rywalizujemy nie tylko z innymi, ale i z samymi sobą” – dodaje Jonas Mårtensson, szef kuchni MAX Burgers.

MAX Premium Burgers podkręca trend na comfort food w nowoczesnym wydaniu i zaprasza do kulinarnego starcia, w którym stawką jest tytuł najlepszego Rywala

Premiera Rywala Złotego to początek najważniejszego pojedynku smaku tego roku – bo w MAX nie wybieramy jednego faworyta, serwujemy ich więcej, zostawiając decyzję w rękach gości. To oni zdecydują, kto zasłuży na podium. Szczegóły tego smakowego wyzwania już wkrótce.

Burger Rywala Złoty jest dostępny od dziś we wszystkich restauracjach MAX w Polsce, a także w aplikacji MAX Express, na stronie internetowej i u partnerów dostarczających zamówienia.