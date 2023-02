Informacja o chorobie potrafi całkowicie odmienić życie człowieka, ale to nauka życia z chorobą weryfikuje to, jak wielu aspektów tak naprawdę dotyka. O obrazie choroby, głosie pacjentów, pracy zawodowej z chorobą przewlekłą czy rzetelnych źródłach informacji, które pacjent może znaleźć w Internecie opowie podczas konferencji O chorowaniu po ludzku aż 12 mówców, dla których żaden z tych tematów nie jest obcy. Doświadczeni pacjenci żyjący z chorobami przewlekłymi oraz eksperci z dziedzin psychologii, medycyny, nauki,, podzielą się swoją wiedzą o tym, w jaki sposób radzić sobie z chorobą przewlekłą w życiu codziennym. Oprócz merytorycznego przygotowania konferencji, o prezentację wystąpień zadbają mentorki mające doświadczenie w przygotowywaniu mówców do konferencji TEDx. Konferencję poprowadzi Anna Charko - założycielka fundacji Ludzie i medycyna, psycholożka kliniczna i zdrowia, która żyje z genetyczną chorobą nerek.

Konferencja O chorowaniu po ludzku skierowana jest do osób żyjących z różnymi chorobami przewlekłymi, między innymi z nowotworami, stwardnieniem rozsianym, chorobami tarczycy, astmą, niewydolnością nerek, cukrzycą czy po przeszczepach narządów. Cztery bloki tematyczne dotykające ważnych dla pacjentów zagadnień zostaną uzupełnione warsztatami, które uczestnicy opuszczą bogatsi praktyczną wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w rzeczywistości życia z chorobą. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wypić przysłowiową kawusię z prelegentami, czyli zadać im dodatkowe pytania, czy po prostu porozmawiać o swoich doświadczeniach w specjalnych, wirtualnych pokojach. Opuszczą też konferencję bogatsi o wiedzę o nowej bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o chorowaniu - aplikacji Pacjenci Pacjentom, tworzonej przez zespół fundacji.

Bo inspiracją do organizacji konferencji O chorowaniu po ludzku były właśnie prace nad rozbudowaniem aplikacji w ramach realizacji projektu „Rozwijamy aplikację Pacjenci Pacjentom z Tobą”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy uzupełnić formularz: https://o-chorowaniu-po-ludzku.gridaly.com/registration

Poznaj wybranych mówców konferencji O chorowaniu po ludzku:

Kamila Belczyk-Panków

5 lat temu przeszła operację rodzinnego przeszczepu nerki i zawdzięcza życie swojej Mamie. 2,5 roku po przeszczepie sama została mamą Tosi. Jest współautorką książki “Ku pokrzepieniu wątrób, trzustek, nerek i serc, czyli jak zachorować, przejść przez chorobę i wyzdrowieć, na ile się da”, która powstała dzięki inicjatywie Zbigniewa Pastuszaka, Romka Asyngiera oraz Artura Popka. Na co dzień pracuje we współtworzonej z mężem agencji kreatywnej oraz zajmuje się PR-em lifestylowym i modowym, pracując każdego dnia na pełnych obrotach.

Aleksandra Wiederek-Barańska

Pacjentka onkologiczna, „Boska Mama”. Od wielu lat relacjonuje swoje codzienne życie z rakiem na profilu na Instagramie @olawiederekbaranska. Ambasadorka wielu kampanii społecznych dotyczących profilaktyki antynowotworowej i raka piersi, w tym kampanii Novartis „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej”. Współpracuje z wieloma fundacjami onkologicznymi, m.in. Fundacja Rak and Roll i Onkocafe.

Marta Banout

Psycholożka i psychoterapeutka na co dzień pracująca z pacjentami onkologicznymi w Centrum Terapeutycznym na Śląsku. Jest autorką artykułów popularnonaukowych, prowadzi warsztaty i szkolenia. Pasjonatka Terapii Simontonowskiej, książek i czarnej herbaty.

Paulina Łopatniuk

Lekarka, specjalistka patomorfologii, członkini Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Autorka popularnonaukowego bloga „Patolodzy na klatce” i jego fanpage’a na Facebook’u, autorka książek popularnonaukowych. W wolnym czasie czyta książki, ogląda seriale, jeździ na rowerze i opowiada o medycynie.

Agnieszka Matan

Komiczka stołeczna, improwizatorka i scenarzystka. Chociaż, cytując klasyka – „życie jest małą ściemniarą”, ona robi, co może. Gdyby pieniądze kochały ją tak, jak robią to choroby autoimmunologiczne, to na pewno trafiłaby do rankingu Forbes Top 10 najbogatszych ludzi w Polsce. W Internecie występuje pod pseudonimem Halo Matan, który świadczy o jej zaawansowanych umiejętnościach z zakresu sztuki wywiadowczej.

