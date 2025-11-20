Obficie sypię to na storczyki zaatakowane zgnilizną korzeniową. To najlepszy środek na marniejące do choroby storczyki. Choroby roślin doniczkowych

Zgnilizna korzeniowy u storczyków. Jak wygląda ta choroba

Kwiaty doniczkowe także bywają atakowane przez choroby grzybowe. W przeciwieństwie do roślin ogrodowych te w doniczkach najczęściej chorują zimą. Pogorszenie się warunków atmosferycznych, a także wilgoć sprzyja namnażaniu się grzybów. W przypadku storczyków najczęściej występującą chorobą jest zgnilizna korzeniowa. Jest ona wywoływana grzybami Phytophthora i Pythium i jak sama nazwa wskazuje atakuje korzenie storczyków. Jest to bardzo charakterystyczna choroba objawiająca się miękkimi i brązowymi korzeniami. W skrajnych przypadkach mogą stać się one lepkie i wodniste. Uszkodzone korzenie sprawiają, że roślina nie jest w stanie pobierać wody i substancji odżywczych z podłoża. W efekcie storczyk zaczyna marnieć, a potem obumierać. Jak tylko zauważysz pierwsze objawy zgnilizny korzeniowej u storczyków działaj. Choroba ta postępuje bardzo szybko zawsze kończy się obumarciem rośliny.

Zdrowotna posypka dla storczyków. Uratuje kwiaty przed chorobami

Zgnilizna korzeniowa jak sama jen nazwa wskazuje atakuje korzenie i to właśnie tam należy zacząć działać. W pierwszym kroku delikatnie wyjmij storczyka z doniczki. Szczotką wyczyść korzenie, aby usunąć z nich resztki ziemi. Połóż kwiat na papierowym ręczniku i uważnie obejrzyj korzenie. Te zainfekowane, przegniłe i śliskie utnij zdezynfekowanym wcześniej sekatorem. Zdrowe korzenie delikatnie obsusz ręcznikiem i posyp obficie cynamonem. Ma ona silnie właściwości przeciwgrzybiczne i chroni rośliny przed atakami bakterii. Jest przy tym bezpieczny dla kwiatów. Odczekaj kilka godzin, następnie przesadz storczyka do nowej ziemi.

Podłoże storczyków powinno być żyzna i przypuszczalnie. Warunkiem niezbędnym w pielęgnacji storczyków jest warstwa drenażu. Możesz przygotować ją sypiąc na dno doniczki karmazyn, torf lub drobne kamyczki.

Głównym czynnikiem wywołującym zgniliznę korzeniową jest woda. To choroba wynikają z nadmiernego podlewania. W okresie zimowym podlewaj storczyki, gdy podłoże jest suche. Jeżeli w podstawce doniczki zbiera się woda usuwaj ja. W ten sposób uchronisz swoje storczyki przed atakami chorób.

Pielęgnacja storczyków

Storczyki, znane ze swoich egzotycznych i długotrwałych kwiatów, wymagają specyficznej, ale niezbyt skomplikowanej pielęgnacji, aby pięknie kwitnąć. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie nawadnianie – najlepiej podlewać je przez zanurzenie doniczki w wodzie na kilkanaście minut raz na 7-10 dni, pozwalając na całkowite odsączenie nadmiaru wody. Ważne jest również zapewnienie im odpowiedniego podłoża, zazwyczaj specjalnej mieszanki kory, które zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i drenaż, zapobiegając gniciu korzeni.

Odpowiednie stanowisko to kolejny istotny element pielęgnacji storczyków. Większość odmian preferuje jasne, rozproszone światło, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, które może poparzyć liście. Idealne będzie miejsce przy wschodnim lub północnym oknie. Storczyki lubią również wysoką wilgotność powietrza, dlatego regularne zraszanie liści (unikając kwiatów) lub umieszczenie doniczki na podstawce z wilgotnym keramzytem może znacznie poprawić ich kondycję i sprzyjać obfitemu kwitnieniu.