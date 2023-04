Obłędny myk na czysty i gładki obrus bez prasowania. Nie będzie na nim ani jednego zagniecenia. Ten trik przyda się w wielkanocny poranek

To najbardziej wzruszający filmik w sieci! Mama pokazała, co robi pies, kiedy jej córeczka śpi. Ich przyjaźń trwa od pierwszego spotkania

Jak uprasować obrus bez żelazka? Poznaj te metody

Wielkanoc za pasem, goście mają pojawić się lada chwila, a ty wyciągasz z szafy pognieciony obrus. W takiej sytuacji uratować mogą Cię sprytne patenty na prasowanie bez żelazka. Bywa także, że obrusy wykonane są z delikatnego materiału i klasyczne prasowanie może je jedynie zniszczyć. W takiej sytuacji poratuje Cię parownica, dzięki której szybko i bezproblemowo usuniesz zagniecenia. Nie jest to jednak jedyny sposób. Jeżeli zostało Ci jeszcze trochę czasu to możesz powiesić obrus w zaparowanym pomieszczeniu, na przykład łazience. Wysoka temperatura i para wodna skutecznie pozbędą się zagnieceń. Niektórzy tę stosują metodę z parą wodną z wykorzystaniem czajnika. Zagotuj w nim wodę i skieruj ulatniającą się wodę na zagniecenia. Możesz tamke wypróbować specjalny spray do zagnieceń - żelazko w sprayu. Kosztuje on około 30 złotych i skutecznie usuwa zagniecenia i sprawia, że "prasowane" tkaniny pęknie i świeżo pachną. Jak to działa? Wystarczy popsikać pogniecioną tkaninę, wygładzić dłońmi i pozostawić do wyschnięcia.

Zobacz także: Sposoby na świąteczne porządki! Ułatw sobie życie

Sonda Lubisz prasować? Pewnie! Niekoniecznie Nie mam w domu żelazka