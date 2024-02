  Od barmanów dla barmanów! Coca-Cola HBC wprowadza w Polsce ultra-premium  miksery Three Cents

"Pełzający" ludzie to plaga w polskich sklepach! Mówią o tym nawet za granicą. O co w tym chodzi?

Zmienia się gust Polaków - coraz częściej szukają oni doświadczeń z kategorii tych premium, z otwartością patrzą też na innowacje i nietypowe połączenia smakowe. To ostatnie ma z kolei odzwierciedlenie w coraz bardziej popularnej w Polsce kulturze miksologii. Poza nowościami i wysoką jakością, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę także na skład produktu, poszukując w nim naturalnych składników. Nowości w portfolio Coca-Cola HBC odpowiadają na te trendy – ultra-premium miksery Three Cents powstają bez użycia konserwantów i sztucznych barwników, a ich szeroka gama smaków tworzona jest na bazie ziół i owoców.

Marka stworzona przez barmanów dla barmanów

Three Cents został zainspirowany kulturą amerykańskim barów z napojami gazowanymi z końca XIX wieku oraz tradycyjną produkcją rękodzielnictwa. Grupa barmanów-innowatorów poszukiwała doskonałego dodatku do koktajli, co zaowocowało stworzeniem własnej marki mikserów ultra-premium. Opanowując sztukę karbonizacji, założyciele wykreowali najbardziej bąbelkowy produkt w historii - rzemieślnicze napoje Three Cents. Tajemnica doskonałych koktajli pozwala im zachować perfekcyjnie nagazowanie do ostatniego łyka, jednocześnie wydobywając z nich wyrafinowane i naturalne smaki oraz aromaty.

- Robimy co w naszej mocy, aby tworzyć innowacyjne i wysokiej jakości produkty, które będą inspirować i zaspokajać potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i konsumentów. Dlatego bardzo się cieszymy, że Three Cents dołącza do portfolio Coca-Cola HBC także w Polsce i możemy współpracować z wiodącą firmą w branży napojowej - mówi George Bagos, dyrektor generalny i jeden z założycieli Three Cents.

Firma wywodząca się z Grecji, szybko zyskała uznanie w branży i zaledwie przez 10 lat od powstania podbiła 36 krajów na świecie, w tym 13 rynków Coca-Cola HBC.

Nowość w portfolio

Kategoria napojów gazowanych dla dorosłych jest stałym elementem portfolio Coca-Cola HBC już od 5 lat i cały czas się rozwija. Marka Three Cents, czyli miksery stworzone przez barmanów - dla barmanów, stanowią jej idealne uzupełnienie, Coca-Cola HBC zakupiła markę Three Cents w 2022 roku i od tej pory stopniowo wprowadzała ją do portfolio na kolejnych rynkach, gdzie prowadzi swoją działalność.

- Cieszę się, że kolejny rok z rzędu możemy otworzyć, ogłaszając nową markę w naszym portfolio. Chcemy odpowiadać na potrzeby konsumentów i klientów, oferując napoje na każdą porę dnia i każdą okazję, ale także profesjonalistów, dostarczając im rozwiązania, które pozwolą im jeszcze szerzej rozwinąć skrzydła w sztuce miksologii. Jestem przekonana, że Three Cents jest właśnie takim narzędziem i wierzę, że te ultra-premium miksery zyskają także uznanie barmanów i konsumentów w Polsce – mówi Ruža Tomić Fontana, dyrektor generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

W Polsce firma rozpoczyna sprzedaż mikserów Three Cents od 1 lutego z ofertą aż 10 różnych smaków. Już wkrótce będzie można je znaleźć w najbardziej prestiżowych hotelach, restauracjach i koktajl barach w Warszawie oraz Krakowie, a w miarę rozwoju marki także w innych polskich miastach.

i Autor: Materiały prasowe Coca-Cola

