Od egzotycznych smaków po pikantne doznania – kulinarne święto w Lidlu

Od pikantnego curry w Indiach po aromatycznego pad thaia w Tajlandii – Dzień Pikantnych Potraw pozwala nam podróżować kulinarnie bez wychodzenia z własnej kuchni. To nie tylko pretekst do przygotowania wyjątkowych dań, lecz także okazja do dzielenia się pasją do gotowania z innymi. Dlatego już od poniedziałku, 15 stycznia, w sklepach Lidl Polskaswoje dania będzie można doprawić mocą pikantnych produktów: pasta wasabi (4,94 zł/43 g/1 opak.) – idealna np. do domowego sushi, sos w stylu tajskim (6,99 zł/290 ml/1 opak.), sos teriyaki (6,99 zł/250 ml/1 opak.) czy sos kimchi (8,99 zł/150 ml/1 opak), które uświetnią potrawy na bazie ryżu lub makaronu. Ciekawymi w smaku dodatkami są również przyprawa chili – 4,99 zł/45 g/1 opak. czy przyprawy w paście za 5,99 zł/120 g/1 opak.

Cała gama azjatyckich przysmaków

Wszystkich fanów kuchni azjatyckiej oraz osoby, które chciałyby spróbować oryginalnych smaków Dalekiego Wschodu, Lidl Polska zaprasza w poniedziałek, 15 stycznia, do testowania jeszcze większej ilości oryginalnych smaków. Masz ochotę na woka? W sieci sklepów będzie można dostać wszystko, czego potrzeba do jego przyrządzenia: makaron mie (5,99zł/250 g/1 opak.) oraz mieszankę warzyw do woka (6,99 zł/330 g, 190 g po odsączeniu/1 opak.). Natomiast miłośnicy makaronów będą mogli kupić m.in. makaron w stylu chińskim (2,99 zł/100 g/1 opak.), chow mein (5,99 zł/250 g/1 opak.) oraz makaron ryżowy Vitasia (5,99 zł/200 g/1 opak.).

Pikantnie w Kuchni Lidla

Po udanych zakupach, Lidl Polska zaprasza do wspólnego gotowania! Na KuchniaLidla.pl poszukiwacze nowych smaków odnajdą wiele przepisów z nutką pikanterii. Makaron Chow Mein z woka z papryczką chili według przepisu Kingi Paruzel to idealna propozycja na szybki posiłek. A może wontony z kurczakiem i pikantnym aromatyzowanym olejem? Zrobiąwrażenie nie tylko na amatorach kuchni azjatyckiej.