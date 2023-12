i Autor: Shutterstock

Pechowe kwiaty

Odkąd pozbyłam się tego kwiatka z domu szczęście i miłość mnie nie opuszcza. Ta roślina doniczkowa przyciąga pecha i konflikty. Polacy ją ubóstwiają w swoich domach

Istnieje przekonanie, że niektóre rośliny doniczkowe, trzymane w domu mogą przynosić pecha i ściągać na domowników problemy oraz konflikty. Choć wiele osób podchodzi do tych przesądów dość sceptycznie, to kiedy pozbyłam się ze swojego mieszkania jednego kwiatka, do mojego życia zawitało szczęście, pomyślność i miłość. Okazało się, że ta roślina przyciąga pecha.