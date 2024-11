i Autor: materiał prasowy Max Burgers

Odkryj smak #SecretBurgera od MAX Premium Burgers!

Tej jesieni szwedzka sieć restauracji MAX Premium Burgers ponownie zaskakuje swoich gości, zapraszając ich do udziału w degustacji nowego #SecretBurgera! Przez trzy dni, od 4 do 6 listopada, użytkownicy aplikacji Uber Eats, Glovo, Wolt, Pyszne.pl oraz Bolt będą mieli okazję jako pierwsi odkryć smak jesiennej, ostrej nowości. Do wyboru będą dwie wersje – mięsna i wegetariańska, ale pełna receptura pozostanie tajemnicą aż do chwili dostawy.