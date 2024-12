Początek grudnia to dobry moment, aby zastanowić się nad tym, co można zrobić, by podróż w szczycie sezonu mogła przebiec najbardziej komfortowo, jak tylko się da. Jak wynika z raportu Kiwi.com, w tym czasie Polacy postawią nie tylko na kierunki europejskie, ale również bardziej egzotyczne, zwłaszcza w azjatyckie, które w tym roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 35 proc. podróżujących z Polski we własnym zakresie wybiera loty przesiadkowe w głównych portach lotniczych, takich jak Mediolan, Londyn, Rzym, Oslo, Kopenhaga, Barcelona, Budapeszt, Sztokholm czy Madryt. 52 proc. podróżujących z Polski korzysta z karty pokładowej Kiwi.com na żywo, a 45 proc. wybiera rezerwację z Gwarancją Kiwi.com, gdy oferuje się im możliwośćprzekierowania do linii lotniczej. Co to znaczy?

Odwołany lot na święta? Dzięki tej jednej rzeczy nie utkniesz na lotnisku

Anulowane i opóźnione loty to najczęstsze zmartwienia podróżujących. Wyniki badań konsumenckich przeprowadzonych wśród respondentów z Polski wskazały, że największymi czynnikami stresującymi są również zgubienie bagażu (38,4 proc.), znalezienie jak najkorzystniejszego cenowo połączenia do miejsca docelowego (33,9 proc.), brak wszystkich niezbędnych informacji lub dokumentów dotyczących podróży (32 proc.), a także brak zwrotu pieniędzy w przypadku odwołanego lotu (28 proc.). Również co piąty ankietowany w Polsce nie chciałby ponosić dodatkowych kosztów za brak odprawy online, którą powinien był wykonać odpowiednio wcześniej przed wylotem, a o której zapomniał i przegapił. W odpowiedzi na najczęstsze bolączki, Kiwi.com, firma travel-tech, wprowadziła Gwarancję Kiwi.com. A to oznacza, że:

jeśli lot zostanie odwołany lub opóźniony, klienci otrzymują natychmiastowe kredyty, czyli środki na rezerwację alternatywnej trasy bez czekania na odszkodowanie od linii lotniczej;

nawet jeśli koszt nowego biletu jest wyższy, podróżujący mają zagwarantowany nowy bilet, z którego mogą skorzystać;

Gwarancja Kiwi.com zapewnia automatyczną odprawę, a karty pokładowe są dostępne w aplikacji;

podróżujący mają pod ręką wsparcie 24/7: dostęp do centrum pomocy w dowolnym momencie i języku, ze wsparciem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i zespołu konsultantów obsługi klienta, aby szybko i sprawnie rozwiązać wszelkie potencjalne niedogodności, jakie mogą wystąpić w trakcie podróży.

- Zakłócenia w podróży mogą zamienić ekscytującą podróż w stresujące doświadczenie. W Kiwi.com jesteśmy zobowiązani do rozwiązywania tych problemów dla naszych klientów. DziękiGwarancji Kiwi.com zapewniamy podróżnym narzędzia i wsparcie, których potrzebują, aby cieszyć się płynną i bezpieczną podróżą” — mówi Michael Šindelář, wiceprezes ds. produktówkonsumenckich w Kiwi.com

O czym jeszcze warto pamiętać?

ubezpieczeniu podróżnym, które zawsze warto mieć. Warto pamiętać, aby numer polisy, nazwę ubezpieczyciela oraz numer kontaktowy na infolinię mieć przy sobie, aby w razie niespodziewanych okoliczności, móc łatwo i szybko uzyskać pomoc i wsparcie;

Jeśli nie musisz, to nie podróżuj w najbardziej newralgiczne dni, takie jak 24.12 - jeden czy dwa dni później to niewielka różnica, ale na tyle duża, że Twoja podróż przebiegniebez zakłóceń i w mniej nerwowej atmosferze, bez kolejek i tłumów.

