Oferta turystyczna Lidla zwali Cię z nóg. Zamarzy Ci się biwakowanie

Przenieś kuchnię pod chmurkę. Jedzenie w plenerze to jest to!

Kto z nas chociaż przez chwilę nie marzył, żeby „rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady albo nad morze”? Czerwiec to idealny miesiąc na zrealizowanie tego pomysłu. Upalne dni warto spędzić z dala od miejskiego zgiełku. Idealnym sposobem na skorzystanie z dobrodziejstw natury jest wypad na biwak. Do korzyści płynących z takiej formy wypoczynku można zaliczyć nawet poprawę jakości snu. Jednak jest to przede wszystkim doskonały przepis na niezapomniane chwile spędzone z najbliższymi przy ognisku.

Według badania Polskiej Organizacji Turystycznej w 2022 r. ok. 71% Polaków deklarowało, że spędzi wakacje w kraju. Dla wielu z nich kampery i przyczepy to przede wszystkim wygoda i niezależność. Dzięki nim sami możemy zaplanować swoją podróż od początku do końca. W całej Polsce jest bardzo wiele miejsc kempingowych – ich liczba wynosi ponad 500. Rozmieszone są one na terenie całego kraju, począwszy od południa i gór, a skończywszy na północy nad morzem i na Mazurach2. Do wyprawy na biwak najpierw należy się odpowiednio przygotować. Wszystkim turystom pomoże sieć Lidl Polska, która już od czwartku 15 czerwca będzie oferować sprzęt oraz akcesoria niezbędne podczas biwakowania oraz codziennej aktywności na świeżym powietrzu, np. podczas pikniku w parku lub w ogrodzie. W ofercie sieci Lidl będzie można znaleźć namiot plażowy pop-up dla dzieci Rocktrail w zabawne, zwierzęce wzory (79,90 zł/1 zestaw). Funkcja pop-up zapewnia łatwe i szybkie rozstawienie, które zajmuje dosłownie klika sekund – namiot wystarczy wypakować i podrzucić. Sprzęt jest wyjątkowo lekki i łatwy w transporcie. Wykonany został z wytrzymałej tkaniny z filtrem ochronnym UV 60. Namiot to idealna ochrona przed wiatrem i słońcem na wakacjach, w ogrodzie czy na piknikach.

Według psycholożki Magdaleny Chorzewskiej: „Stresujące sytuacje mają negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Sposobem na minimalizację niekorzystnego wpływu stresu na organizm jest ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet zwykły spacer działa kojąco na nasze emocje”. Dlatego wśród propozycji Lidl Polska znalazły się m.in. aluminiowe kijki trekkingowe Rocktrail (79,90 zł/1 zestaw) z ergonomicznie ukształtowanym 2-komponentowym uchwytem. Kijki z systemem amortyzującym są bardzo lekkie i stabilne. Ich dodatkowymi atutami są talerze zapobiegające zbyt głębokiemu wbijaniu w miękkie podłoże oraz odczepiane stopki do asfaltu tłumiące uderzenia i zapewniające dobrą przyczepność.

Kolejnymi praktycznymi rozwiązaniami, które doceni każdy biwakowicz i miłośnik spływów kajakowych są wodoszczelny plecak lub zestaw dwóch wodoszczelnych worków drybag Rocktrail (59,90 zł/1 szt./1 zestaw). Plecak ze zwijanym zamknięciem i uchwytem ma pojemność ok. 35 l. Posiada regulowane pasy na klatkę piersiową i ramiona oraz wyścielane plecy. Natomiast zestaw drybag składa się z 2-wodoszczelnych worków o pojemności 10 l i 30 l z regulowanymi, zdejmowanymi szelkami. O dobry i komfortowy sen zadbają śpiwory Rocktrail, które idealnie sprawdzą się podczas zimnych nocy aż do temperatury -1° C! W ofercie sieci Lidl Polska znalazły się modele: śpiwór mumia lub śpiwór kołdra Rocktrail (99 zł/1 szt.). Śpiwory są ultralekkie – ważą mniej niż 0,9 kg. Krój mumii zapewnia imponującą izolację dzięki dopasowanemu do ciała kształtowi, natomiast krój kołdry ułatwia cyrkulację ciepła. Dodatkowo śpiwory zostały wykonane z wytrzymałego i łatwego w pielęgnacji materiału z włókien syntetycznych. Na każdą wyprawę outdoorową przyda się wielofunkcyjny scyzoryk z 21 praktycznymi końcówkami w cenie 29,99 zł / 1 zestaw.

Rozkręć letnią imprezę w swoim ogrodzie!

Prawdziwym hitem w ofercie sieci Lidl będzie namiot imprezowy XL Livarno home (399 zł/1 zestaw). Namiot jest wielozadaniowy i sprawdzi się w każdych warunkach. Daje cień w upalne dnia, a w deszcz schronienie. Od teraz pogoda nie będzie dla Ciebie przeszkodą podczas uroczystości. Dużą zaletą namiotu jest krótki czas montażu i demontażu, dzięki systemowi osadzania oznakowanych elementów, bez konieczności użycia narzędzi. Imprezy w plenerze, a także wypoczynek na łonie natury umilą również stół składany kempingowy (199 zł/1 szt.) oraz ławka składana kempingowa z linii Livarno home (169 zł/1 szt.). Oba sprzęty nie zajmują wiele miejsca i zostały wykonane z łatwego w pielęgnacji tworzywa.

