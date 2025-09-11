Ostatnie koszenie w tym roku. Nie przegap terminu, jeśli chcesz mieć gęsty i zdrowy trawnik

Ostatnie koszenie trawy przed zimą to ważny zabieg, który przygotowuje trawnik do trudnych warunków i zapewnia gęstość i zdrowie w kolejnym sezonie.

Optymalna wysokość ostatniego koszenia to 4-5 cm, a zabieg najlepiej wykonywać w pochmurne, bezdeszczowe dni, unikając koszenia o poranku, gdy trawa jest mokra.

Po koszeniu należy dokładnie wygrabić resztki trawy, liście i gałęzie, a następnie podlać trawnik, aby zapewnić mu odpowiednią wilgotność.

Koszenie trawy przed zimą to ważny zabieg, który przygotowuje trawnik do trudnych warunków zimowych. Ostatnie koszenie powinno się przeprowadzić jesienią i na odpowiednią wysokość, dzięki temu w kolejnym sezonie trawa będzie gęsta i zdrowa.

Kiedy kosić trawę przed zimą?

Ostatnie koszenie trawy przed zimą pomaga zachować trawnik w dobrej kondycji. Dzięki temu zabiegowi trawa zgromadzi składniki pokarmowe w nasadach pędów, co jest niezbędne do właściwego przezimowania darni i szybkiego odrostu wiosną. Ponadto, odpowiednio przycięta trawa jest mniej narażona na rozwój chorób grzybowych, takich jak pleśń śniegowa. Termin ostatniego koszenia trawy przed zimą zależy głównie od warunków pogodowych. Jednak ogrodnicy zalecają przeprowadzenie zabiegu w pierwszej połowie października, a maksymalnie wraz z końcem tego miesiąca. Jednak w przypadku ciepłej i słonecznej jesieni termin można przesunąć nawet do początku listopada. Dlatego warto obserwować prognozy pogody, ponieważ trawa może rosnąć nawet do pierwszych przymrozków, ale gdy te się pojawią, na koszenie będzie zdecydowanie za późno.

Jesienne koszenie trawy. Jak zrobić to prawidłowo?

Według ogrodników optymalna wysokość ostatniego koszenia trawy przed zimą wynosi około 4-5 cm. Jeśli źdźbła będą za wysokie, trawa może gnić pod warstwą śniegu, jeśli zaś będą za niskie, będą narażone na przemarzanie korzeni i rozwój pleśni śniegowe. W dniu koszenia trawy ważna jest także pogoda i pora. Lepiej nie przeprowadzać zabiegu o poranku, gdy ziemie spowija rosa. Mokre źdźbła mogą powodować nierówne cięcie i uszkodzenie korzeni oraz kosiarki. Natomiast koszenie w pełnym słońcu może wysuszyć trawnik, dlatego trawę najlepiej skracać w pochmurne, ale bezdeszczowe dni. Po ostatnim koszeniu trawy przed zimą ważne jest także, aby dokładnie wygrabić resztki skoszonej trawy oraz liście i drobne gałęzie. Pozostawione mogą pleśnieć i gnić pod warstwą śniegu, co może prowadzić do uszkodzenia darni. Świeżo skoszony trawnik warto również podlać, aby zapewnić mu odpowiednią wilgotność.

