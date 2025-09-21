Oto wszystkie ukryte kody i funkcje do Netflixa, które musisz znać. Dzięki nim oglądanie ulubionych seriali będzie jeszcze przyjemniejsze

- Netflix to popularna platforma streamingowa, z której codziennie korzystają tysiące osób.
- Większość użytkowników nie wie, że Netflix oferuje ukryte funkcje personalizacji, takie jak dostosowanie wyglądu napisów.
- Odkryj, jak zmienić rozmiar i kolor napisów oraz wykorzystać tajne kody, by w pełni cieszyć się ulubionymi filmami i serialami.
Gorąca herbata, ulubione przekąski i dobry film lub serial na Netflixie - brzmi jak idealny wieczór? Codziennie tysiące osób korzystają z Netflixa, wiele z nich nie zdaje sobie sprawy, że popularny serwis streamingowy posiada szereg ukrytych funkcji, które pozwalają spersonalizować i ułatwić jego używanie.
Netflix to gigantyczna biblioteka filmów i seriali. Platforma zrewolucjonizowała rynek wideo i sprawiła, że wiele osób zrezygnowało z oglądania tradycyjnej telewizji. Wybierając film lub serial najczęściej mamy dwie opcje dotyczące języka. Możemy wybrać lektora lub napisy. Większość osób decyduje się na napisy, które zaburzają odbioru wybranej pozycji. Z napisami często bywa problem, mogą okazać się za małe lub przez nieodpowiedni kolor mogą być niewidoczne, co ma znaczenie przede wszystkim przy bardzo jasnych produkcjach. Okazuje się, że Netflix posiada opcję dopasowana napisów do swoich potrzeb. Można ustawić ich rozmiar oraz kolor. To świetne rozwiązanie dla osób starszych, które często potrzebują większej czcionki wyświetlanych napisów.
Jak zmienić rozmiar i kolor napisów na Netflixie na przeglądarce?
- Wejdź na stronę Konto.
- Wybierz nazwę profilu w sekcji Profile i kontrola rodzicielska.
- Zaznacz opcję Zmień w sekcji Wygląd napisów.
- Wybierz preferowany wygląd napisów i zapisz zmiany.
- Otwórz aplikację Netflix na swoim urządzeniu, aby oglądać z nowym wyglądem napisów.
Jak zmienić rozmiar i kolor napisów na Netflixie na telewizorze?
- Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu.
- Za pomocą przycisków sterowania odtwarzacza u dołu ekranu wybierz opcję Ustawienia, aby dostosować rozmiar i styl napisów.
- Wybierz preferowane przez siebie opcje.
- Wznów odtwarzanie tytułu.
Tajne kody na Netflixie. Wpisz je i znajdź ukryte filmy
Tajne kod Netflixa to specjalne ciągi liczb, które pozwalają na skuteczniejsze eksplorowanie zasobów platformy. Po ich wpisaniu dostaniesz dostęp do konkretnych treści, takich jak kategorie oraz pochodzenie danej produkcji. Aby skorzystać z kodów Netflixa możesz wpisać je w wyszukiwarkę na platformie lub dopisać je do adresu witryny w ten sposób - https://netflix.com/browse/genre/XXXXX (w miejsce „XXXXX”), gdzie XXXX jest kodem.
Oto tajne kody do Netflixa:
Kod na seriale
- Polskie filmy i seriale: 100392
- Seriale telewizyjne: 83
- seriale akcji i przygodowe: 10673
- seriale dla dzieci: 27346
- seriale dokumentalne: 10105
- seriale dramatyczne: 11714
- seriale komediowe: 10375
- seriale kryminalne: 26146
- seriale sensacyjne: 4366
- seriale sf i fantasy: 1372
- seriale z gatunku horror: 83059
- brytyjskie seriale: 52117
- koreańskie seriale: 67879
Kod na filmy i seriale akcji
- Akcja i przygoda: 1365
- filmy akcji sf i fantasy: 1568
- filmy fantasy: 9744
- filmy gangsterskie: 31851
- filmy o superbohaterach: 10118
- filmy o sztukach walki: 8985
- filmy przygodowe: 7442
- komedie akcji: 43040
- szpiegowskie filmy akcji i przygodowe: 10702
- westerny: 7700
- wojenne filmy akcji i przygodowe: 2125
- azjatyckie filmy akcji: 77232
- seriale akcji i przygodowe: 10673
- seriale sensacyjne: 4366
- seriale sf i fantasy: 1372
- klasyka kina sf i fantasy: 47147
- klasyka przygodowego kina akcji: 46576
Kod na dreszczyk emocji
- Thrillery: 8933
- thrillery psychologiczne: 5505
- filmy gangsterskie: 31851
- filmy sensacyjne: 9994
- zmysłowe thrillery: 972
- filmy o porwaniach: 20541
Kod do śmiechu
- Komedie: 6548
- klasyczne komedie: 31694
- komedie romantyczne: 5475
- czarne komedie: 869
- horrory komediowe: 89585
- komedie anime: 9302
- komedie dla nastolatków: 3519
- komedie o tematyce LGBT: 7120
- programy stand-upowe: 11559
- seriale komediowe: 10375
Kod na filmy dramatyczne
- Dramaty: 5763
- dramaty romantyczne: 1255
- seriale dramatyczne: 11714
- dramaty społeczne: 3947
- dramaty o tematyce LGBT: 500
Kod na filmy romantyczne
- Filmy romantyczne: 8883
- klasyka romansu: 31273
- komedie romantyczne: 5475
- dramaty romantyczne: 1255
- zmysłowe filmy romantyczne: 35800
- romantyczne filmy świąteczne: 1394527
Kod na horrory
- Horrory: 8711
- kultowe horrory: 10944
- filmy o potworach: 947
- horrory klasy B: 8195
- horrory komediowe: 89585
Kod na filmy SF
- Science fiction i fantasy: 1492
- filmy akcji sf: 1568
- filmy fantasy: 9744
- filmy o obcych: 3327
- klasyka kina fantastycznego: 47147
- anime sf: 2729
- anime fantasy: 3063
- seriale sf i fantasy: 1372
Animacje dla dorosłych: 11881
- Kod na anime
- Anime: 7424
- filmy anime: 3063
- seriale anime: 6721
- anime sf: 2729
- dramaty anime: 452
- horrory anime: 10695
- komedie anime: 9302
- anime na podstawie mangi: 2952508
- anime o szkole: 1623841
Kod na filmy dla dzieci
- Filmy familijne i dla dzieci: 783
- animacje ze zwierzętami: 5507
- filmy edukacyjne dla dzieci: 10659
- filmy familijne: 51056
- kreskówki telewizyjne: 11177
- seriale dla dzieci: 27346
- seriale dla nastolatków: 60951
- romantyczne filmy świąteczne: 1394527
- filmy Disneya: 67673
Kod na filmowe klasyki
- Klasyka: 31574
- klasyczne filmy akcji i przygodowe: 46576
- klasyczne filmy romantyczne: 31273
- klasyczne filmy sf i fantasy: 47147
- klasyczne komedie: 31694
- filmy noir: 7687
- Kino niezależne: 7077
- Filmy artystyczne: 29764
- Filmy muzyczne: 1701
- Filmy sportowe: 4370
- filmy o sztukach walki: 8985
- dokumentalne filmy sportowe: 180
- Programy reality TV: 9833
Kod na filmy dokumentalne
- Dokumenty: 6839
- dokumentalne filmy biograficzne: 3652
- dokumentalne filmy historyczne: 5349
- dokumentalne filmy o LGBT: 4720
- dokumentalne filmy przyrodnicze i naukowe: 2595
- dokumentalne filmy społeczno-kulturowe: 3675
- dokumentalne filmy sportowe: 180
- seriale dokumentalne: 10105