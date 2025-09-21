Oto wszystkie ukryte kody i funkcje do Netflixa, które musisz znać. Dzięki nim oglądanie ulubionych seriali będzie jeszcze przyjemniejsze

Netflix to popularna platforma streamingowa, z której codziennie korzystają tysiące osób.

Większość użytkowników nie wie, że Netflix oferuje ukryte funkcje personalizacji, takie jak dostosowanie wyglądu napisów.

Odkryj, jak zmienić rozmiar i kolor napisów oraz wykorzystać tajne kody, by w pełni cieszyć się ulubionymi filmami i serialami.

Gorąca herbata, ulubione przekąski i dobry film lub serial na Netflixie - brzmi jak idealny wieczór? Codziennie tysiące osób korzystają z Netflixa, wiele z nich nie zdaje sobie sprawy, że popularny serwis streamingowy posiada szereg ukrytych funkcji, które pozwalają spersonalizować i ułatwić jego używanie.

Ukryta funkcja Netflixa, którą powinien znać każdy. Sprawi, że korzystanie z serwisu stanie się przyjemniejsze

Netflix to gigantyczna biblioteka filmów i seriali. Platforma zrewolucjonizowała rynek wideo i sprawiła, że wiele osób zrezygnowało z oglądania tradycyjnej telewizji. Wybierając film lub serial najczęściej mamy dwie opcje dotyczące języka. Możemy wybrać lektora lub napisy. Większość osób decyduje się na napisy, które zaburzają odbioru wybranej pozycji. Z napisami często bywa problem, mogą okazać się za małe lub przez nieodpowiedni kolor mogą być niewidoczne, co ma znaczenie przede wszystkim przy bardzo jasnych produkcjach. Okazuje się, że Netflix posiada opcję dopasowana napisów do swoich potrzeb. Można ustawić ich rozmiar oraz kolor. To świetne rozwiązanie dla osób starszych, które często potrzebują większej czcionki wyświetlanych napisów.

Jak zmienić rozmiar i kolor napisów na Netflixie na przeglądarce?

Wejdź na stronę Konto.

Wybierz nazwę profilu w sekcji Profile i kontrola rodzicielska.

Zaznacz opcję Zmień w sekcji Wygląd napisów.

Wybierz preferowany wygląd napisów i zapisz zmiany.

Otwórz aplikację Netflix na swoim urządzeniu, aby oglądać z nowym wyglądem napisów.

Jak zmienić rozmiar i kolor napisów na Netflixie na telewizorze?

Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu.

Za pomocą przycisków sterowania odtwarzacza u dołu ekranu wybierz opcję Ustawienia, aby dostosować rozmiar i styl napisów.

Wybierz preferowane przez siebie opcje.

Wznów odtwarzanie tytułu.

Tajne kody na Netflixie. Wpisz je i znajdź ukryte filmy

Tajne kod Netflixa to specjalne ciągi liczb, które pozwalają na skuteczniejsze eksplorowanie zasobów platformy. Po ich wpisaniu dostaniesz dostęp do konkretnych treści, takich jak kategorie oraz pochodzenie danej produkcji. Aby skorzystać z kodów Netflixa możesz wpisać je w wyszukiwarkę na platformie lub dopisać je do adresu witryny w ten sposób - https://netflix.com/browse/genre/XXXXX (w miejsce „XXXXX”), gdzie XXXX jest kodem.

Oto tajne kody do Netflixa:

Kod na seriale

Polskie filmy i seriale: 100392

Seriale telewizyjne: 83

seriale akcji i przygodowe: 10673

seriale dla dzieci: 27346

seriale dokumentalne: 10105

seriale dramatyczne: 11714

seriale komediowe: 10375

seriale kryminalne: 26146

seriale sensacyjne: 4366

seriale sf i fantasy: 1372

seriale z gatunku horror: 83059

brytyjskie seriale: 52117

koreańskie seriale: 67879

Kod na filmy i seriale akcji

Akcja i przygoda: 1365

filmy akcji sf i fantasy: 1568

filmy fantasy: 9744

filmy gangsterskie: 31851

filmy o superbohaterach: 10118

filmy o sztukach walki: 8985

filmy przygodowe: 7442

komedie akcji: 43040

szpiegowskie filmy akcji i przygodowe: 10702

westerny: 7700

wojenne filmy akcji i przygodowe: 2125

azjatyckie filmy akcji: 77232

seriale akcji i przygodowe: 10673

seriale sensacyjne: 4366

seriale sf i fantasy: 1372

klasyka kina sf i fantasy: 47147

klasyka przygodowego kina akcji: 46576

Kod na dreszczyk emocji

Thrillery: 8933

thrillery psychologiczne: 5505

filmy gangsterskie: 31851

filmy sensacyjne: 9994

zmysłowe thrillery: 972

filmy o porwaniach: 20541

Kod do śmiechu

Komedie: 6548

klasyczne komedie: 31694

komedie romantyczne: 5475

czarne komedie: 869

horrory komediowe: 89585

komedie anime: 9302

komedie dla nastolatków: 3519

komedie o tematyce LGBT: 7120

programy stand-upowe: 11559

seriale komediowe: 10375

Kod na filmy dramatyczne

Dramaty: 5763

dramaty romantyczne: 1255

seriale dramatyczne: 11714

dramaty społeczne: 3947

dramaty o tematyce LGBT: 500

Kod na filmy romantyczne

Filmy romantyczne: 8883

klasyka romansu: 31273

komedie romantyczne: 5475

dramaty romantyczne: 1255

zmysłowe filmy romantyczne: 35800

romantyczne filmy świąteczne: 1394527

Kod na horrory

Horrory: 8711

kultowe horrory: 10944

filmy o potworach: 947

horrory klasy B: 8195

horrory komediowe: 89585

Kod na filmy SF

Science fiction i fantasy: 1492

filmy akcji sf: 1568

filmy fantasy: 9744

filmy o obcych: 3327

klasyka kina fantastycznego: 47147

anime sf: 2729

anime fantasy: 3063

seriale sf i fantasy: 1372

Animacje dla dorosłych: 11881

Kod na anime

Anime: 7424

filmy anime: 3063

seriale anime: 6721

anime sf: 2729

dramaty anime: 452

horrory anime: 10695

komedie anime: 9302

anime na podstawie mangi: 2952508

anime o szkole: 1623841

Kod na filmy dla dzieci

Filmy familijne i dla dzieci: 783

animacje ze zwierzętami: 5507

filmy edukacyjne dla dzieci: 10659

filmy familijne: 51056

kreskówki telewizyjne: 11177

seriale dla dzieci: 27346

seriale dla nastolatków: 60951

romantyczne filmy świąteczne: 1394527

filmy Disneya: 67673

Kod na filmowe klasyki

Klasyka: 31574

klasyczne filmy akcji i przygodowe: 46576

klasyczne filmy romantyczne: 31273

klasyczne filmy sf i fantasy: 47147

klasyczne komedie: 31694

filmy noir: 7687

Kino niezależne: 7077

Filmy artystyczne: 29764

Filmy muzyczne: 1701

Filmy sportowe: 4370

filmy o sztukach walki: 8985

dokumentalne filmy sportowe: 180

Programy reality TV: 9833

Kod na filmy dokumentalne