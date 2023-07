Otwórz wnętrze na taras z płytami koraTER od Grupy Tubądzin

Domowy sposób na muchy. Nie wydasz grosza, a owady nawet się nie zbliżą do mieszkania

Lato w pełni, przenieś swój salon na zewnątrz. Tarasy i balkony stają się letnimi rezydencjami. Doskonale dobrane wygodne fotele, sofy i szezlongi, udekorowane poduszkami i kocami zapraszają do odpoczynku. W ciepłe dni to także rodzinne jadalnie i zaciszne czytelnie. Oprócz mebli, istotne są również płyty, którymi wyłożymy naszą małą oazę. Postaw na estetykę i najwyższej jakości materiały, które będą piękne i praktyczne przez wiele lat.

Taras - miejsce, gdzie można zregenerować się w otoczeniu natury, delektując się świeżym powietrzem. Tworząc swoją wymarzoną aranżację, wybierz płyty tarasowe koraTER, od Grupy Tubądzin. Pozwalają one na kreację przestrzeni, która nie tylko zachwyca funkcjonalnością, ale również emanuje designerskim wdziękiem.

Płyty tarasowe można wykorzystać też do stworzenia podjazdów, ścieżek, wyłożyć nimi patio lub ogrodową altanę. Wybierając wzór, warto dopasować go do stylu i koloru elewacji budynku. W ofercie Grupy Tubądzin znajdują się płyty koraTER z wzorem naturalnych kamieni, które stanowią harmonijne połączenie natury i modernizmu. Naturalne wzory podkreślają oryginalny charakter aranżacji. Płyty o wyglądzie betonu będą doskonałym wyborem dla miłośników minimalizmu. Delikatna kolorystyka płyt koraTER podkreśli rośliny i wyraziste dodatki. Natomiast tradycyjne lub rustykalne domy, doskonale będą się prezentować na tle płyt z wzorem drewna, których ciepłe odcienie i wyraźnie zarysowane usłojenia wprowadzają przyjemny, relaksacyjny klimat. Wzór drewna stanowi doskonałą podstawę dla przytulnej, ponadczasowej aranżacji.

Płyty tarasowe koraTER można układać na wiele sposobów - na ziemi, na piasku, na zaprawie drenażowej albo na wspornikach. Płyty, poza efektownym designem, mają też doskonałe właściwości użytkowe. Są odporne na działanie czynników zewnętrznych, w tym na działanie soli używanej w sezonie zimowym do rozmrażania śliskich powierzchni. Wykonane są z mrozoodpornego materiału ceramicznego. Wierzchnia struktura wszystkich płyt tarasowych koraTER jest antypoślizgowa.

Odpowiednio dopasowane płyty tarasowe nadadzą naszej przestrzeni niepowtarzalny charakter i stworzą harmonijną, stylową aranżację.

i Autor: Materiały prasowe Tubądzin

