Pani z pralni zdradziła patent na prasowanie koszuli bez żelazka. Kąpiel wygładzająca sprawi, że tkanina będzie bez zagnieceń. Prasowanie koszuli

Pani z pralni zdradziła patent na prasowanie koszuli bez żelazka

Pani z pralni wyjawiła pewien sposób na pranie koszul bawełnianych, dzięki któremu będą one miały zdecydowanie mniej zagnieceń. Mikstura sprawi, że prasowanie koszuli będzie szybkie i naprawdę proste, a ona pozostanie świeża przez wiele dni. Chodzi o krochmal, czyli roztwór wody ze skrobią ziemniaczaną, który od dziesiątek lat był stosowany do usztywniania koszul, bielizny, ale też obrusów i pościeli. Krochmalenie zapobiega wchłanianiu w tkaniny potu i brudu. Nakrochmalona koszula jest zakonserwowana - nie wnika w nią kurz ani wilgoć, co z kolei zapobiega namnażaniu bakterii i pozwala na jej dłuższe użytkowanie. Od lat wiadomo, że krochmal usztywnia tkaninę, dzięki czemu jest na niej zdecydowanie mniej zagnieceń i o wiele łatwiej się ja prasuje. Tak właśnie jest również w przypadku koszul. Wystarczy po upraniu koszuli w pralce, namoczyć je w delikatnym roztworze krochmalu i wysuszyć. Tkanina będzie perfekcyjnie gładka. Ewentualnie w razie konieczności można ją jeszcze uprasować żelazkiem. Od razu zauważysz, że zagniecenia znikają o wiele szybciej.

Sposób na prasowanie koszuli bez żelazka. Namocz ją w krochmalu

Krochmal to znakomity sposób, który pozwoli wygładzić koszulę bez żelazka. Ten roztwór wody i skrobi ziemniaczanej jest naprawdę prosty do przygotowania. W szklance wymieszaj około 120 ml wody i 1 łyżkę skrobi ziemniaczanej. W garnku doprowadź do wrzenia około 0,5 litra wody i wlej mieszankę ze szklanki. Dokładnie wymieszaj i odstaw z kuchenki. Tak przygotowany krochmal dokładnie wymieszaj z letnią wodą w misce, w której będziesz namaczać koszulę.

Jak prasować koszulę? Zachowaj kolejność

Podczas prasowania koszuli bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności:

Wyjmij fiszbiny z kołnierzyka i rozepnij wszystkie guziki. Kołnierzyk rozłóż na krawędzi deski i wyprasuj go z obydwu stron, kierując żelazko od brzegów do środka. Wyprasuj zewnętrzne części barkowej koszuli, a na końcu jej środek. Mankiety prasuj od strony wewnętrznej. Ułóż rękaw wzdłuż szwu i poprowadź żelazko w kierunku od łokcia do mankietów i od łokcia do ramienia. Te samą czynność powtórz po drugiej stronie rękawa. Naciągnij koszulę na szerszą część deski i wyprasuj lewy przód, a potem prawy. Na koniec wyprasuj plecy. Czubkiem żelazka możesz z łatwością wygładzić nierówną powierzchnię materiału i wszelkie nakładki.