Patenty na porządki. Czysty dom w mgnieniu oka

Ekologiczny nawóz do pomidorów. Nawet najbardziej zmarnowane odżyją i wysypią owocami. Domowa odżywka do pomidorów

Do codziennych obowiązków warto podejść strategicznie! Podobnie jak w pielęgnacji skóry – liczy się systematyczność. Wtedy nie potrzeba dużo czasu, by szybko i długo cieszyć się z efektów. Kosmetyki do wnętrz to zupełnie wyjątkowa kategoria produktów. Skutecznie czyszczą różne powierzchnie, ale jednocześnie mają perfumeryjne zapachy. Ich formuły są stworzone w taki sposób, by zapach detergentów, typowy dla tego rodzaju produktów, nie był wyczuwalny, co zdecydowanie wyróżnia je na rynku.

ZAAWANSOWANA PIELĘGNACJA SKÓRY

Jeden produkt do różnych rodzajów skóry? W przypadku pielęgnacji skóry twarzy nie jest to możliwe. Natomiast jeśli mówimy o kosmetykach do wnętrz, to już jak najbardziej! Profesjonalne mleczko LEATHER do pielęgnacji i czyszczenia skór można stosować zarówno do czyszczenia skór naturalnych jak i syntetycznych, ale także tapicerki w samochodzie, galanterii skórzanej (w tym butów!) oraz mebli – ma przyjemny, perfumeryjny zapach, który długo utrzymuje się w pomieszczeniu.

Wypróbuj: Perfect House Profesjonalne mleczko LEATHER do pielęgnacji i czyszczenia skór, 22,99 zł/480 ml

Zobacz także: Czuła opieka po opalaniu

UWAGA NA TŁUSZCZ!

Tłuszcz bywa trudnym przeciwnikiem – nie tylko podczas diety. Niespostrzeżenie „odkłada” się w piekarniku, na grillu, ale też meblach. Płyn odtłuszczający Oil&Grease Remover jest niczym pogromca tłuszczu. Można go stosować nie tylko do sprzętów gospodarstwa domowego, mebli ogrodowych, ale też do usuwania plam z odzieży i butów. Inne nieoczywiste zastosowanie? Spray sprawdzi się w roli preparatu to czyszczenia felg czy kosiarek.

Wypróbuj: Perfect House Płyn odtłuszczający Oil&Grease Remover, 19,99 zł/480 ml

PERFECT… LOOK

Wyprasowana garderoba to gwarancja schludnego wizerunku. Prasowanie może także przyczynić się do dłuższego „życia” ulubionych ubrań. Perfumowana woda do prasowania IRONING zmiękcza tkaniny i wygładza trudne zagniecenia, ale również chroni kolor tkanin i zapobiega ich odbarwianiu oraz niszczeniu włókien. Idealnie sprawdzi się także do odświeżenia tkanin – jeśli ubranie jest czyste, nie trzeba go prać po każdorazowym założeniu. Czasami wystarczy je przeprasować, by odzyskało świeżość jak po zdjęciu z suszarki na świeżym powietrzu.

Wypróbuj: Perfect House Perfumowana woda do prasowania IRONING, 16,99 zł/480 ml

INTENSYWNA AKTYWNOŚĆ

Niektóre rodzaje zabrudzeń mogą być prawdziwym wyzwaniem, ale nie dla Profesjonalnego płynu do trudnych zabrudzeń POWER ACTIVE do usuwania nawet najtrudniejszych zabrudzeń. Sprawdzi się zarówno w domu jak i na zewnątrz. Można stosować go do czyszczenia m.in. mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych, ram okiennic i parapetów (PCV, aluminiowe), balustrad stalowych i żeliwnych i innych powierzchni ceramicznych i plastikowych. W przypadku intensywnych zabrudzeń, wystarczy nałożyć preparat na czyszczoną powierzchnię i odczekać kilka minut, a następnie przemyć czystą wodą i wytrzeć do sucha.

i Autor: Materiały prasowe Perfect House