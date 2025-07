Pewny Lokal - kompleksowa pomoc na rynku nieruchomości

Pewny Lokal to ogólnopolska firma założona przez Piotra Semeniuka i Krzysztofa Przetacznika, która łączy kompetencje, m.in. rzeczoznawców majątkowych, inżynierów budowlanych oraz prawników. Siedziba w Warszawie koordynuje sieć specjalistów docierających do klientów w każdym województwie. Misją spółki jest ograniczenie ryzyka przy zakupie, sprzedaży i użytkowaniu nieruchomości – tak, aby indywidualny nabywca miał dostęp do jakości usług, z jakiej dotąd korzystali tylko duzi inwestorzy.

i Autor: materiały prasowe