Pierwsza taka współpraca twórców smaku! Rozkoszny i Kamis stworzyli unikalną linię produktów

Po podbiciu internetu, Rozkoszny wkracza na półki sklepowe. Michał Korkosz — twórca kulinarny, którego podejście do gotowania inspiruje setki tysięcy Polaków — po raz pierwszy przekłada swój smak i styl na gotowy produkt. Trzy autorskie posypki, dopracowane w każdym szczególe i stworzone z myślą o codziennym gotowaniu, mają za zadanie zamienić każdy posiłek w rozkoszne doświadczenie. To kulinarna wizja Rozkosznego zamknięta w saszetkach, gotowa dodać potrawom szczypty charakteru i… rozkosznego chrupnięcia.

Ta współpraca ma dla nas ogromne znaczenie. Cieszy nas nie tylko wprowadzenie na rynek zupełnie nowej kategorii produktów, ale także możliwość pracy z osobą, która autentycznie kocha gotowanie i odkrywanie smaków. Połączenie naszej ekspertyzy oraz wysokiej jakości składników z pasją i zaangażowaniem Michała pozwoliło stworzyć produkty, których smak i tekstura nadają rozkoszy każdemu daniu – mówi Urszula Jasińska, Senior Brand Manager.

Od zawsze chciałem, by każde danie było wyjątkowym doświadczeniem. Smak to podstawa, ale równie ważna jest tekstura, która potrafi dopełnić całość. Z tą myślą powstało rozkoszne chrupnięcie – moje autorskie posypki, które mają dodać daniom nie tylko smaku, ale i przyjemnej chrupkości. Cieszę się, że współpraca z KAMIS pozwoliła mi przenieść swoje marzenia na talerze Polaków i sprawić, by każde danie stało się jeszcze bardziej rozkoszne! – mówi Michał Korkosz.

Nowe autorskie posypki to coś więcej niż przyprawa. Oczywiście mogą pełnić jej rolę, ale ich prawdziwym celem jest nadanie rozkosznej chrupkości i smaku oraz bycie zwieńczeniem każdej potrawy. Posypka Bomba Umami to chrupiące połączenie intensywnych smaków inspirowane umami, czyli w wolnym tłumaczeniu „esencją wyśmienitości”. W składzie znajdziemy m.in. prażoną cebulkę, sos sojowy, borowiki, suszone pomidory i pieczony czosnek, a całość dopełniają chrupiące ziarna słonecznika, sezamu i maku. Sprawdzi się ona do wzbogacenia smaku różnych makaronów i klusek, sosów, warzyw czy kanapek. Drugą pozycją jest Posypka Wędzone Chrupnięcie, która łączy słonecznik i czarnuszkę z wyrazistymi, wędzonymi nutami papryki, czosnku pieczonego i chili chipotle oraz z lekko serowym aromatem nadając daniom nie tylko chrupkości, ale też dymnej głębi. Będzie idealnym uzupełnieniem do dań na bazie pomidorów, jajek, zup i dań jednogarnkowych. Na koniec Posypka Bajglowa do wszystkiego, czyli ukłon w stronę kultowej przyprawy „everything bagel”, to rozkoszna interpretacja amerykańskiego klasyka wśród smaku, z pieczonym czosnkiem i czarnuszką. Wystarczy szczypta tego bukietu aromatycznych nut smakowych, by przenieść dowolne kanapki, wypieki, sałatki i dressingi oraz dipy wprost do Nowego Jorku.

Już od 26 czerwca szukaj na sklepowych półkach nowych autorskich posypek Rozkosznego i spraw, by każde, nawet najprostsze danie zamieniło się w czystą rozkosz.

i Autor: materiały prasowe Kamis