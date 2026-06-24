Płaczesz przy krojeniu cebuli? Wystarczy zrobić to z nożem, a zapomnisz o łzach

KLJU
2026-06-24 12:29

Przygotowywanie posiłków często wiąże się z nieprzyjemnym pieczeniem oczu podczas obróbki cebuli. Odpowiadają za to ulatniające się związki siarki, które błyskawicznie podrażniają śluzówki. Można jednak temu zaradzić, stosując prostą i sprawdzoną metodę.

Krojenie białej cebuli na drewnianej desce, z widocznymi już pokrojonymi plastrami oraz połową pomidora, z zielonymi ziołami w tle. Skupienie na dokładnym cięciu nożem, które minimalizuje łzawienie. Więcej porad na temat unikania łez podczas krojenia cebuli znajdziesz na naszym portalu.
Autor: 8photo/ Freepik.com
  • Nieprzyjemne opary cebuli, wywołujące łzy i pieczenie oczu, to powszechny problem w każdej kuchni.
  • Odkryj zaskakująco prostą metodę, która, wykorzystując jedno z podstawowych narzędzi, skutecznie zneutralizuje irytujące działanie cebuli.
  • Poznaj sekret, dzięki któremu raz na zawsze pożegnasz się z łzami podczas krojenia i odzyskasz przyjemność z przygotowywania posiłków.

Wielu domowych kucharzy szczerze nienawidzi momentu, w którym musi sięgnąć po cebulę na desce do krojenia. Choć warzywo to stanowi absolutny fundament wielu klasycznych dań, jego obróbka zazwyczaj kończy się bolesnym pieczeniem oczu i niekontrolowanym potokiem łez, co bardzo utrudnia pracę. Winę za ten dyskomfort ponoszą specyficzne związki siarki, które gwałtownie ulatniają się w chwili naruszenia struktury komórkowej rośliny. Warto jednak wiedzieć, że z tym uciążliwym zjawiskiem można sobie skutecznie poradzić dzięki zastosowaniu sprawdzonych domowych patentów.

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Nietypowy trik z nożem. Sposób na krojenie cebuli bez łez

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie narzędzie, ponieważ tępe ostrze zamiast ciąć, brutalnie miażdży strukturę warzywa, wyzwalając potężne ilości drażniących gazów. Z tego powodu do szatkowania należy wybierać wyłącznie dobrze naostrzone narzędzia, które gładko rozdzielają tkanki. Eksperci kulinarni radzą również, aby przed rozpoczęciem pracy umieścić cebulę na około pół godziny w lodówce, gdyż niska temperatura skutecznie hamuje parowanie kłopotliwych substancji wywołujących łzy. Prawdziwym hitem jest jednak patent polegający na delikatnym natłuszczeniu ostrza noża. Wystarczy rozprowadzić na nim cienką warstwę oliwy z oliwek, aby stworzyć fizyczną zaporę dla ulatniających się oparów. Tłusta powłoka częściowo wyłapuje drażniące cząsteczki, dzięki czemu nie docierają one do naszych oczu, a my unikamy łzawienia.

Należy pamiętać, że nie ma jednej metody gwarantującej całkowity brak problemów. Dopiero połączenie odpowiednio schłodzonego warzywa, bardzo ostrego noża oraz warstwy oliwy przynosi najlepsze rezultaty i sprawia, że codzienne gotowanie przestaje przypominać płaczliwy koszmar.

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