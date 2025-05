Po majówce pokrusz i zalej dużą ilością wody. Podlewaj tym hortensje przez tygodnie, a odwdzięczą się ogromnymi kwiatami. Domowy nawóz do hortensji

Ogławianie tulipanów, to sekret holenderskich ogrodników. Oto co zrobić z tulipanami po przekwitnięciu

Stosowanie nawozów to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny roślin ogrodowych. Płynne nawozy dostarczają potrzebne witaminy i minerały, a także chronią przed szkodnikami oraz chorobami. W przypadku hortensji bukietowych oraz ogrodowych najważniejsze jest wiosenne nawożeni. Bezpośrednio wpływa ono na wzrost oraz kwitnienie krzewów przez cały sezon wegetacyjny. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że do nawożenie hortensji nie trzeba kupować gotowych nawozów. W pełni wystarczą domowe odżywki. Najczęściej hortensje nawozi się odżywkami na bazie fusów po kawie i skórek z bananów. Oba te produkty zawierają azot, potas oraz fosfor, które są niezbędne do prawidłowego rozrostu hortensji. Warto jednak wiedzieć, że eksperci wskazują, by odżywek z azotem nie stosować w za dużej ilości. Azot może bowiem wpłynąć na rozrost liści, które przykryją pąki i zajmą ich miejsce w walce o promienie słoneczne. Odżywki z azotem nie są polecane także do stosowania jesienią. Mogę on bowiem wydłużyć okres wegetacyjny, przez co roślina nie będzie miała czasu, by przygotować się do nadchodzącej zimy.

Fusy po kawie i skórki z bananów to nie jedyne domowe sposoby na nawożenie hortensji. W tym celu możesz sięgnąć także po odżywkę z drożdży piekarskich. To świetny sposób na szybkie odżywienie krzewu. Drożdże piekarskie są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Doskonale wzmacniają one układ korzeniowy i stymulują procesy kwitnienia. Dodatkowo drożdże piekarskie ułatwiają pobieranie wody z gleby, co wpływa na poziom nawodnienia rośliny. Domowa odżywka z drożdży piekarskich dodatkowych chroni przez bakteriami oraz grzybami, które odpowiadają za choroby hortensji.

Jak przygotować domowy nawóz z drożdży piekarskich?

Wystarczy, że 100 g sfermentowanych drożdży zasypiesz dwoma szklankami cukru i odstawisz na około 2 godziny. Gdy cukier całkowicie się rozpuści zalej całość lenią wodą. Nawóz drożdży do hortensji będzie gotowy po kilku dniach. Przed podlewaniem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1 szklanka nawozu na 10 l wody. Nawóz z drożdży piekarskich możesz stosować do podlewania hortensji przez cały sezon.