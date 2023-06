Pociąg Słoneczny 2023. Rozkład jazdy i ceny biletów pociągu, którym dojedziesz nad morze

Ocet to genialny środek do sprzątania ale z tym go nie łącz. Najgorsze połączenie, jakie możesz sobie wyobrazić. Poważne zagrożenie. Wystarczy kilka sekund i trafisz do szpitala

Pora roku, w której się urodziłeś zdradzi, na jakie choroby możesz zachorować. To nie astrologia, to nauka. Osoby urodzone o tej porze roku rzadziej chorują na serce

Jeśli zastanawiasz się jak najtaniej dojechać nad morze, rozważ podróż koleją. Z Warszawy można wyruszyć w podroż kultowym pociągiem. W wakacje 2023 nad Bałtyk będzie można dotrzeć „Słonecznym” .To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Koleje Mazowieckie uruchomią także pociąg „Słoneczny Bis”. Popularne połączenia z Warszawy do Ustki oraz z Warszawy do Gdyni zostaną uruchomione 24 czerwca. Jakie są ceny biletów? W tym tekście sprawdzamy także rozkład jazdy.

Pociąg „Słoneczny" 2023. Rozkład jazdy

Pociąg „Słoneczny” to jeden z wakacyjnych hitów Kolei Mazowieckich. Dzięki niemu tanio i szybko można było dostać się z Warszawy nad morze. Przystępne ceny biletów i krótki czas przejazdu sprawiły, że połączanie uruchomione w 2005 roku cieszyło się ogromną popularnością wśród pasażerów. Pociąg będzie kursował od 24 czerwca do 3 września. 24 czerwca, 25 czerwca oraz 3 września "Słoneczny” wyruszy z Warszawy Centralnej. W pozostałe dni start zaplanowano z dworca Warszawa Zachodnia. Pociąg „Słoneczny” będzie kursował codziennie, „Słoneczny Bis” w weekendy i święta. „Słoneczny” po drodze z Warszawy nad morze, na trasie zatrzyma się w sześciu stacjach Mazowsza - Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Ciechanów i Mława Miasto. W dwóch w województwie Warmińsko-Mazurskim - Działdowo, Iława, a także w dziesięciu na Pomorzu -Prabuty, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Główna, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Ustka. Z Warszawy wyrusza o 5:37 rano, by chwilę przed 9. dotrzeć Gdańska, a o 11:38 do Ustki. Z Ustki wyjeżdża po godz. 12:50. Do Warszawy Centralnej dociera o 19:00.

Pociąg „Słoneczny” i „Słoneczny BIS”. Ceny biletów2023

Pociąg „Słoneczny” ruszy dopiero 24 czerwca, ale sprzedaż biletów rozpocznie się już 18 czerwca. Ceny biletów różnią się w zależności od trasy. Bilet normalny na przejazd Warszawa – Ustka pociągiem „Słonecznym” kosztuje 75 zł w jedną stronę, studencki ulgowy to koszt 36,75. Przejazd „Słonecznym Bis" do Gdyni i odwrotnie kosztuje 60 zł, studenci zapłacą połowę.

ZOBACZ TEŻ: To jedna z najpiękniejszych i najciekawszych greckich wsyp. Będzie hitem na wakacje 2023

Sonda Podróż na wakacje 2023. Jaki środek transportu wybierzesz? Pociąg Samochód Autobus Samolot Rower