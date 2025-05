Podlewaj tym fikusa 1. dnia miesiąca, a będzie rósł jak na drożdżach. To antidotum na gubienie liści. Domowy nawóz do fikusa

Przez cały czerwiec podsypuj tym lawendę. Będzie kwitła aż do jesieni. Znajomy botanik pokazał, jak zrobić szybki nawóz pobudzający lawendę. Odżywka do roślin jasnowatych

Podlewaj tym fikusa 1. dnia miesiąca, a będzie rósł jak na drożdżach

Fikus to jedna z najbardziej urokliwych i oryginalnie wyglądających roślin doniczkowych, która wspaniale ozdabia wnętrza naszego domu. Co więcej, jest ona zaliczana także do roślin, które mają właściwości oczyszczające powietrze w mieszkaniu. Do najbardziej popularnych odmian tej rośliny uprawianej w doniczkach należą:

fikus benjamina,

fikus sprężysty,

fikus pnący,

fikus wąskolistny,

fikus lirolistny.

Choć pielęgnacja fikusa nie jest raczej skomplikowana i bez problemu powinien poradzić sobie z jej uprawą nawet początkujący ogrodnik, to warto pamiętać o jednej ważnej czynności, która na pewno pozytywnie wpłynie na wygląd rośliny. Otóż chodzi o jej odżywianie. W tym celu warto zastosować domowy nawóz do fikusa, którym wystarczy podlewać roślinę raz w miesiącu. Dzięki niemu fikus będzie rósł jak na drożdżach.

Domowy nawóz do fikusa. Jak go przygotować?

Domowy nawóz do fikusa bez większego problemu przygotujesz samodzielnie i potrzebujesz do tego tylko dwóch składników: wody i jasnego piwa. Oczywiście wybieraj ten o możliwie jak najniższej zawartości alkoholu i wcześniej je odgazuj, gdyż świeży napój prosto z butelki tylko zaszkodzi roślinom. Do szklanki odstanej wody wlej 50 m piwa i wymieszaj. Powstałym w ten sposób nawozem podlewaj swojego fikusa raz w miesiącu, a będzie zdrowo rósł i nie będzie gubić liści.

Nawóz do fikusa z piwa. Właściwości

Nawóz na bazie piwa sprawi, że fikus będzie szybciej rósł i wypuszczał nowe listki. Otóż piwo zawiera m. in.: drożdże, białka i cukry, a także azot, potas, wapń, magnez, a nawet fosfor. Te cenne substancje nie tylko odżywiają rośliny i poprawiają ich ogólną kondycję, lecz także wspomagają ich wzrost.

Pielęgnacja fikusa w domu. Co zrobić, aby miał piękne liście?

Jak już wspomniałam, pielęgnacja fikusa w doniczce nie jest trudna, jednak jeśli chcemy, aby rósł jak na drożdżach i miał piękne liście, należy pamiętać o ważnych zasadach uprawy tej rośliny. Po pierwsze jest on rośliną światłolubną, jednak nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie powinno się zmieniać mu stanowiska, gdyż najczęściej reaguje zrzuceniem liści. Ponadto fikusy preferują żyzną, przepuszczalną glebę, zawierającą dużo próchnicy. Sprawdzi się mieszanina ziemi kompostowej z dodatkiem torfu. Najlepiej podlewać go częściej, ale niewielką ilością przegotowanej wody o temperaturze pokojowej. Warto raz na jakiś czas zraszać fikusa.