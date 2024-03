Dolewam 50 ml do wody i podlewam swojego fikusa. Odkąd to robię rośnie jak szalony. Domowa odżywka do fikusa

Dolewam 50 ml do wody i podlewam swojego fikusa. Odkąd to robię rośnie jak szalony

Fikus to niewątpliwie niezwykle urokliwa roślina doniczkowa, która wspaniale ozdabia wnętrza naszego domu. Co więcej, jest ona zaliczana także do roślin, które mają właściwości oczyszczające powietrze w mieszkaniu. Do najbardziej popularnych odmian tej rośliny uprawianej w doniczkach należą: fikus benjamina, fikus sprężysty, fikus pnący, fikus wąskolistny oraz fikus lirolistny. Choć pielęgnacja fikusa nie jest raczej skomplikowana i bez problemu powinien poradzić sobie z jej uprawą nawet początkujący ogrodnik, to warto pamiętać o jednej ważnej czynności, która na pewno pozytywnie wpłynie na wygląd rośliny. Chodzi o nawożenie fikusa. Pewna kwiaciarka zdradziła mi przepis na świetną domową odżywkę do fikusa, dzięki której ten rośnie jak szalony. Dolewam 50 ml odgazowanego piwa do 250 ml odwapnionej, ciepłej wody i tym roztworem podlewam fikusa. Ta odżywka na bazie piwa sprawi, że fikus będzie szybciej rósł i wypuszczał nowe listki. Zabieg należy stosować tylko raz w miesiącu.

Pielęgnacja fikusa w domu. Co zrobić, aby miał piękne liście?

Jak już wspomniałam, pielęgnacja fikusa w doniczce nie jest trudna, jednak jeśli chcemy, aby rósł jak na drożdżach i miał piękne liście, należy pamiętać o ważnych zasadach uprawy tej rośliny. Po pierwsze jest on rośliną światłolubną, jednak nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie powinno się zmieniać mu stanowiska, gdyż najczęściej reaguje zrzuceniem liści. Ponadto fikusy preferują żyzną, przepuszczalną glebę, zawierającą dużo próchnicy. Sprawdzi się mieszanina ziemi kompostowej z dodatkiem torfu. Najlepiej podlewać go częściej, ale niewielką ilością przegotowanej wody o temperaturze pokojowej. Warto raz na jakiś czas zraszać fikusa.