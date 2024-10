Trzykrotka to jedna z tych roślin doniczkowych, która rośnie w ekspresowym tempie. W języku angielskim nazywa się ją nawet „inch plant”, czyli calowa roślina, ponieważ według niektórych powiększa się o cal tygodniowo. Zwisające pędy sprawiają, że trzykrotka jest idealna do wyeksponowania w wiszącej doniczce. Pędy można przycinać, żeby roślina miała bardziej zwarty pokrój. Ten popularny kwiat doniczkowy urośnie niemal w każdej glebie, jednak najlepsza będzie żyzna, przepuszczalna ziemia bogata w próchnicę. Podlewanie trzykrotki nie jest skomplikowane. Umiarkowanie nawadniamy podłoże dopiero wtedy, gdy całkowicie wyschnie. Jeśli przesadzisz z wodą, trzykrotka zgnije. Rośliny mocno zagęszczone najlepiej podlewać od dołu, czyli wlewać wodę do podstawki i poczekać, aż wsiąknie w podłoże. Do podlewania można wykorzystać deszczówkę lub przegotowaną, chłodną wodę. Najlepszym stanowiskiem dla trzykrotki będzie jasne miejsce z rozproszonym światłem. Ważna jest też temperatura. Roślina lubi ciepło, ale bez problemu zniesie także niższe temperatury od 10 do 24 stopni C.

Podlewam tym trzykrotkę raz w tygodniu. Jest gęsta i bujnie rośnie. Domowa odżywka za grosze

Jeśli trzykrotka ma zapewnione podstawowe warunki, znakomicie się rozwija, jednak wato raz w roku przesadzić ją do nowej ziemi. Ten zabieg pobudzi roślinę do wzrostu. Do przesadzania można wykorzystać żyzne podłoże do roślin doniczkowych i doniczkę o jedną trzecią większą od obecnej. Trzykrotka jest uprawiana głównie ze względu na kolorowe liście. Starsze okazy mogą także zakwitnąć drobnymi różowo-fioletowymi kwiatkami. W miarę wzrostu rośliny starsze pędy tracą liście i to jest naturalne. Z takich ogołoconych łodyg można pobrać sadzonki pędowe. Liście trzykrotki zachowają swój kolor i nie będą usychać, jeśli umieścimy kwiat na odpowiednim stanowisku. Zbyt ostre słońce nie służy roślinie, podobnie jak zbyt mało światła. Istnieją także odmiany (np. quadricolor), których liście są bledsze niż w innych, a dodatkowo są wybarwione różowymi smugami. Trzykrotkę warto także nawozić. Szczególnie w okresie wegetacyjnym. Przyda się do tego odżywka do roślin zielonych, biohumus albo naturalny preparat z bananowych skórek. Wystarczy pokroić je na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem można podlewać trzykrotkę raz w tygodniu, czyli właściwie za każdym razem, gdy roślina będzie potrzebowała wody.

