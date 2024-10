Gotuję 100 g w wodzie i podlewam skrzydłokwiat co 15 dni. Rośnie jak na drożdżach i obficie kwitnie. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Jego właściwa nazwa to pilea peperomiowata. Pieniążek to niewielka roślina, która dostosowuje rozmiar do warunków, w jakich żyje. Z wiekiem pieniążek traci liście od dołu i zaczyna przypominać drzewko, dlatego nie powinno nas martwić, gdy odpadnie kilka dolnych listków. Gorzej, kiedy pieniążek zaczyna żółknąć.

Pieniążek rośnie coraz wyżej. Wystarczy, że tak o niego zadbasz, a zapomnisz o żółtych liściach. Piękne zielone krążki ozdobią mieszkanie

Pieniążek żółknie z kilku powodów. Pierwszym może być spadek temperatury jesienią lub zimą. Jeśli na termometrze jest mniej niż 16 stopni Celsjusza, to może być jeden z powodów żółtych liści pieniążka. Kolejną przyczyną jest brak światła. Pilea lubi jasne stanowisko, jednak nie bezpośrednie nasłonecznienie. Kolejną przyczyną jest nieodpowiednie podlewanie. Pieniążek dobrze rośnie w lekko wilgotnej glebie, ale trzeba uważać, by nie przelać rośliny. Kwiat lepiej reaguje na chwilowe przesuszenie niż nadmiar wody. Wiosną i latem podlewamy go dwa razy w tygodniu, jesienią i zimą raz. Kwiat dobrze reaguje także na zraszanie. W zależności od przyczyny żółknięcia liści pieniążka, metody odżywienia rośliny będą różne. W każdym przypadku trzeba obciąć chore liście. Jeśli pieniążek ma za mało światła lub za niską temperaturę warto zmienić jego stanowisko na jaśniejsze i/lub cieplejsze. Przelane kwiaty natychmiast przesadzamy. Osuszamy korzenie, usuwamy zgniłe części i wsadzamy do nowej, przepuszczalnej gleby. Jeśli powietrze w mieszkaniu jest suche, ogrodnicy radzą zraszać pieniążka raz w tygodniu ciepłą, miękką wodą.

Pieniążek. Domowa odżywka, która wzmocni kwiat

Jeśli chcemy wzmocnić roślinę, sprawdzi się domowy preparat ze skórek bananów. Jest bogaty w niezbędne do prawidłowego wzrostu — fosfor i potas. Te składniki wzmocnią i chronią pieniążek przed chorobami. Żeby zrobić domów nawóz, wystarczy drobno pokroić skórki od bananów, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu. Odżywka sprawdzi się także w przypadku innych kwiatów doniczkowych i ogrodowych. Co ważne, skórki, które zostały po przyrządzeniu nawozu można, jeszcze bardziej rozdrobnić i zmieszać z wodą. Taka mikstura będzie świetną odżywką dla warzyw w ogrodzie.

