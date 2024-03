Podsypuję tym hortensje już od marca. To mój sposób na to, by hortensja kwitła zawsze na niebiesko

Jak dbać o niebieską hortensję? Hortensje zmieniają kolory. Wie o tym każdy, kto choć raz zasadził niebieski krzew w ogrodzie. Zła pielęgnacja może sprawić, że kwiaty zmienią barwę na różową. Wszystkiemu winna jest ziemia. Hortensje lubią kwaśną glebę. Dlatego, jeśli podłoże jest źle dobrane, rośliny stają się różowe. Na szczęście jest kilka sposobów na to, jak temu zaradzić. W zależności od gatunku kwiatów możemy uzyskać różne kolory przez odpowiednie nawożenie i nie zawsze musimy sięgać po chemiczne środki.

Podsypuje tym hortensje już od marca. To mój sposób na to, by hortensja była zawsze niebieska

Aby hortensje kwitły na niebiesko, podstawą jest kwaśna ziemia — pH wynoszące od 4,5 do 5,5. Jeśli wsadzimy kwiaty, właśnie do takiej gleby nie musimy się martwić, że niebieskie kwiaty zmienią kolor. Jednak, gdy zauważymy, że ich barwa się zmienia, wtedy warto zasilić roślinę kwaśnym torfem. Na rynku są także specjalne odżywki do niebieskich hortensji, ale możemy także wykorzystać sprawdzony sposób naszych babć. Wystarczy zaparzyć kawę, a fusy wykorzystać do podsypywania hortensji. Hortensje poza kwaśną glebą uwielbiają także wilgotne podłoże. Dlatego, jeśli chcemy należycie dbać o te kwiaty, musimy pamiętać o regularnym i dość obfitym podlewaniu. Krzewu nie wolno sadzić także na nasłonecznionym stanowisku. Ostre słońce nie służy roślinie. O wiele lepiej będzie rosła w półcieniu. W okresie suszy ważne jest także ściółkowanie gleby, które zapobiegnie utracie wilgoci. Istotne jest także odpowiednie nawożenie, które zapewni obfite kwitnienie. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo preparatów przeznaczonych do hortensji, ale trzeba stosować je zgodnie z instrukcją. Nadmiar nawozu może wywołać odwrotne skutki.

