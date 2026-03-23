Pokazała sposób na mycie owoców przed ich zjedzeniem. "Usuwa 98% pestycydów z nieekologicznych owoców". Mycie owoców

Wiosenne owoce mogą zawierać pestycydy i bakterie – samo płukanie wodą to za mało!

Pokazała sposób na mycie owoców przed ich zjedzeniem

Wiosna to okres, w którym w wielu sklepach pojawiają się owoce takie jak: truskawki, maliny, czy borówki. Jednak zanim te słodkie przysmaki trafią na nasz talerz, warto dowiedzieć się, jak je prawidłowo umyć, by usunąć z nich nie tylko piasek czy owady, ale również pozostałości pestycydów, zanieczyszczenia z transportu czy bakterie. Zapewne każdy z nas doskonale wie, że zanim zjemy owoce, należy je wcześniej umyć. Tym bardziej, jeśli zakupione przez nas owoce pochodzą z nieznanego nam źródła. Wówczas mogą znajdować się na nich nie tylko toksyczne substancje, ale także przeróżne bakterie i jaja pasożytów. Dlatego samo umycie ich pod bieżącą wodą może okazać się niewystarczające. Jak zatem prawidło myć owoce? Ten temat poruszyła w jednym ze swoich postów na Instagramie, naturopatka Joanna Niwińska. Wskazała jeden ze skuteczniejszych sposobów na mycie owoców z pestycydów. Chodzi o dodanie do wody sody oczyszczonej.

Soda oczyszczona usuwa 98% pestycydów z nieekologicznych owoców

- pisze naturopatka. Jak zatem umyć owoce ze sklepu sodą oczyszczoną?

Mycie owoców z sodą oczyszczoną. Jak to zrobić, aby były czyste?

W myciu owoców istnieje kilka zasad, które nie tylko sprawią, że owoce będą czyste, ale także pozwolą zachować ich niepowtarzalny smak. Najpierw dokładnie opłucz owoce pod bieżącą, zimną wodą. Następnie przygotuj dla nich kąpiel. To ważne, jeśli chcesz pozbyć się ewentualnych pestycydów lub mikroorganizmów. Zanurz owoce na 15 minut w roztworze wody z sodą oczyszczoną. Do dużej miski lub zlewu wlej wodę i dodaj sodę oczyszczoną. Proporcje to zazwyczaj 1 łyżka stołowa sody oczyszczonej na około 1 litr wody. Możesz dostosować ilość w zależności od objętości wody i ilości owoców. Po takim zabiegu należy owoce jeszcze raz przepłukać czystą wodą. Na koniec osusz owoce i smacznego. Mycie owoców sodą oczyszczoną to popularna metoda, która ma na celu usunięcie pestycydów, wosku i brudu z ich powierzchni. Soda oczyszczona (wodorowęglan sodu) jest łagodnym środkiem ściernym i alkalicznym, co sprawia, że jest skuteczna w rozpuszczaniu niektórych substancji.

