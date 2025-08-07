Polacy jedzą tę rybę na potęgę i nie wiedzą, jak sobie szkodzą. W USA i we Włoszech jest zakazana

Wiele ryb uważa się za zdrowe, jednak nie wszystkie gatunki są bezpieczne, a Polacy często spożywają rybę, która może być szkodliwa.

Ryba maślana, popularna w Polsce, jest zakazana w USA, Włoszech czy Japonii ze względu na wysoką zawartość niestrawialnych estrów woskowych.

Spożycie ryby maślanej może prowadzić do poważnych problemów trawiennych, takich jak biegunka, skurcze żołądka czy nudności.

Dowiedz się, dlaczego ta ryba jest tak niebezpieczna i jakich ilości unikać, aby chronić swoje zdrowie.

Polacy jedzą tę rybę na potęgę i nie wiedzą, jak sobie szkodzą

Ryby są często promowane jako zdrowy element diety, bogate w kwasy omega-3 i białko. Jednak nie wszystkie ryby są sobie równe. Niektóre gatunki i metody połowu mogą prowadzić do zanieczyszczenia i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Tu warto przede wszystkim stawiać na ryby z zaufanych źródeł. Kupując ryby zwracajmy uwagę na certyfikaty zrównoważonego rybołówstwa (np. MSC) i wybierajmy ryby hodowlane, które stosują dobre praktyki. Upewniajmy się również, że ryby są świeże i pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Są również gatunki ryb, które przez swój skład mogą powodować wiele dolegliwości zdrowotnych. Tak jest w przypadku ryby, którą Polacy wprost uwielbiają i nieświadomi ryzyka chętnie ją spożywają. Chodzi o rybę maślaną, która jest znana ze swojego delikatnego, wręcz rozpływającego się w ustach smaku. W polskich sklepach można ją znaleźć głównie w postaci mrożonych filetów lub wędzonych tuszek.

Ryba maślana zakazana w USA i we Włoszech

Ryba maślana, choć popularna w Polsce, za granicą, w krajach takich jak Włochy, USA czy Japonia, sprzedaż tego gatunku jest całkowicie zabroniona. Dlaczego? Otóż problem leży w składzie ryby i możliwych skutkach zdrowotnych występujących po jej spożyciu.

Dlaczego ryba maślana jest uznawana za szkodliwą?

Ryba maślana (ang. oilfish, escolar) została uznana za szkodliwą ze względu na wysoką zawartość estrów woskowych w swoim mięsie, które nie są trawione przez ludzki organizm. Oznacza to, że organizm nie jest w stanie ich wchłonąć i wykorzystać jako źródło energii. To właśnie te estry woskowe są przyczyną wielu problemów trawiennych. Spożycie większej ilości ryby maślanej może prowadzić do nieprzyjemnych problemów trawiennych, które występują po około 2,5 godz. od jej spożycia. Mogą wystąpić:

Biegunka, gdyż niestrawione estry woskowe działają jak środek przeczyszczający.

Skurcze żołądka, które mogą powodować dyskomfort i ból.

Nudności i wymioty.

Z tego właśnie względu, zwłaszcza osoby z wrażliwym układem pokarmowym powinny unikać ryby maślanej. Oczywiście nie musisz rezygnować z jedzenia jej. Zachowaj jednak umiar i spożywaj bardzo małe porcje ryby maślanej (około 100-150 gramów) na raz.