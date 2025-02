Ta roślina będzie całkowicie zakazana w Polsce od 2027 roku. Szybko pozbądź się jej z ogrodu, bo kara sięga 1 mln zł

Wymieszaj i rozsyp wokół rododendronów w przedwiośniu. Krzewy zakwitną niczym gwiazdy na niebie. Odżywka do rododendronu do stosowania wczesną wiosną

Zbliża się wiosna i wiele osób już zaciera ręce i przygotowuje się do prac w swoim ogrodzie. Wiosna to nie tylko czas wsadzania roślin i kwiatów do gruntu, ale też porządków na podwórku. I tu nie wolno zapominać o jednym bardzo ważnym zadaniu. Jeśli to zaniedbamy możemy zostać ukarani i to niemałą kwotą, bo sięgającą nawet 1 miliona złotych. Chodzi roślinę, która już w 2027 roku będzie zakazana w Polsce. Dławisz okrągłolistny, dobrze znany niektórym ogrodnikom jako atrakcyjna roślina pnąca, trafił na europejską listę roślin zakazanych. Gatunek ten został uznany za inwazyjny, a jego obecność ekosystemach naturalnych może prowadzić do poważnych zaburzeń. Szybki wzrost tego pnącza i jego zdolność do oplatania drzew i krzewów prowadzą do ich uszkodzenia lub obumarcia. Z tego względu od sierpnia 2027 roku posiadanie dławisza okrągłolistnego będzie nielegalne.

Ogromne kary za posiadanie dławisza okrągłolistnego w ogrodzie

Warto już teraz usunąć dławisza okrągłolistnego ze swojego ogrodu, aby nie narażać się na kosztowne konsekwencje. Otóż zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, za uprawę, wprowadzanie do obrotu czy posiadanie inwazyjnych gatunków grozi kara do 1 mln zł.

Wpis na listę oznacza automatycznie, że we wszystkich państwach UE wprowadzanie na terytorium Unii, przywożenie do UE, wywożenie z UE lub przemieszczanie w granicach UE, a także przetrzymywanie, hodowanie oraz zezwalanie na ich rozmnażanie, hodowla lub uprawa, wprowadzanie do obrotu, wykorzystywanie lub wymienianie oraz uwalnianie do środowiska to czyny zakazane i stanowią przestępstwo.

Jak wygląda dławisz okrągłolistny?

Owocem dławisza okrągłolistnego jest torebka z żółtopomarańczową okrywą, z trzema wyraźnymi szwami. Pnącze rośnie szybko i może osiągnąć nawet 12 m wysokości. Ozdobą dławisza okrągłolistnego są zielone liście, okrągłe lub eliptyczne, o zaostrzonym szczycie i piłkowanych brzegach. Jesienią liście przebarwiają się na intensywny żółty kolor, z kolei na przełomie maja i czerwca roślina zakwita zielonymi kwiatami.

