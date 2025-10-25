Polacy tak piją wodę i jeszcze dają dzieciom. Nawet 2 mln bakterii na 1 mm. Mamy prosty sposób, jak temu zaradzić

Butelki na wodę, choć wygodne, mogą stać się siedliskiem niebezpiecznych bakterii.

Woda pozostawiona w butelce na dłużej niż dobę może zawierać miliony bakterii, w tym paciorkowce i bakterie E. coli.

Dowiedz się, jak skutecznie czyścić butelki na wodę, by chronić swoje zdrowie.

Chcesz poznać prosty domowy sposób na usunięcie bakterii i brudu z butelki?

Czy butelki na wodę mogę być niebezpieczne dla zdrowia? Badania szokują

Butelki na wodę to sprytny gadżet, który pozwala nam mieć zawsze przy sobie coś do picia. W ostatnim czasie modne stały się duże, nawet litrowe butelki, których ceny osiągają ponad 100 zł. Amerykańskie butelki marki Stanley zdominowały rynek i pojawiły się nawet ich podróbki. Dietetycy wskazują, że takie korzystanie z wody jest bardzo zdrowe. O wiele lepiej jest pić niewielkie ilości wody przez cały dzień, niż naraz wypić od razu litr. Dzięki temu woda jest lepiej przyswajania przez organizm i nie powoduje większego ciśnienia na pęcherz.

Butelki na wodę mogą jednak stanowić poważne zagrożenie. Okazuje się, że na ich ściankach osadzają się groźne bakterie. Dotyczy to butelek wykonanych z rożnego rodzaju tworzyw. Naukowcy wskazują, że najlepsze są butelki szklane oraz metalowe, jednak nie oznacza to, że na ich nie znajdziemy bakterii. Primrose Freestone, adiunktka mikrobiologii klinicznej w University of Leicester w Wielkiej Brytanii wskazuje, że w wodzie znajduje mikrobiologiczne życie, przez co zostawienie wody w butelce na kilka dni sprzyja namnażaniu się niebezpiecznych bakterii. Duże znaczenie ma także temperatura. Istnieje wiele rodzajów bakterii, które rozmnażają się w temperaturze pokojowej, czyli w okolicach 20 stopni Celsjusza. Badania wykazały, że w wodzie znajdującej się w butelce ponad dobie wykryto od 1 do 2 mln bakterii na 1 mm. Do najniebezpieczniejszych bakterii, jakie mogą występować w butelkach należą paciorkowce, enterokoki, a nawet bakterie z grupy Coli. Te ostatnie najczęściej samodzielnie przenosimy na butelkę. Naukowcy wskazali, że jednym ze sposobów ograniczenia namnażania się bakterii jest trzymanie wody w lodówce. To jednak może okazać się niewystarczające.

Wsyp to do butelki na wodę. Usuwa bakterii i brud

Podstawą jest regularne czyszczenie butelek na wodę. Należy to robić nie tylko z zewnątrz, ale przede wszystkim na wewnątrz. W sklepach możesz kupić specjalne, rozpuszczalne tabletki do mycia butelek na wodę. Możesz także sięgnąć po domowe sposoby. W tym przypadku świetnie sprawdzi się soda oczyszczona. To bezpieczny proszek, który wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne. Jak czyścić butelkę na wodę przy użyciu sody oczyszczonej? To bardzo proste. To butelki wlej gorącą wodę i wsyp około 3 łyżeczki sody oczyszczonej. Zakręć butelkę i porządnie nią wstrząśnij. Całość odstaw na około 5 minut, a następnie dokładnie wypłucz środek butelki. Soda oczyszczona zniweluje bakterie w środku, a także usunie nieprzyjemne zapachy. Pamiętaj, by regularnie czyścić butelki na wodę. Najlepiej rób to przed każdorazowym ich napełnieniem. Nie przechowuj w nich także wody dłużej niż kilka godzin. Regularnie wymieniaj ją na świeżą.

Ile dzień należy pić wody?

Ogólne zalecenia