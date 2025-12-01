Polaku, tych kwiatów nie stawiaj na parapecie, ani latem, ani zimą!

Polskie parapety często służą jako miejsce na rośliny doniczkowe, głównie ze względu na dostęp do światła słonecznego.

Bezpośrednie słońce i suche powietrze z grzejników mogą jednak szkodzić roślinom, powodując żółknięcie liści i brak kwitnienia.

Zmienne temperatury i przeciągi na parapecie również negatywnie wpływają na delikatne kwiaty.

Odkryj, dlaczego niektóre popularne rośliny, takie jak storczyki czy skrzydłokwiaty, nie powinny stać na parapecie!

Dlaczego stawianie kwiatów doniczkowych na parapecie to zły pomysł?

Od lat w polskich domach parapety traktowane są jako półka na rośliny. Głównym argumentem dlaczego tak się robi jest dostęp do światła słonecznego. Rośliny do wzrostu oraz kwitnienia potrzebują światła. Bez niego nie dochodzi do procesów fotosyntezy, a większość roślin marnieje. W domu nie zawsze jest optymalny dostęp do promieni słonecznych. Stąd pomysł, że idealnym stanowiskiem dla roślin będzie parapet. Nic bardzie mylnego. Stojące na parapecie kwiaty doniczkowe faktycznie mają dostęp do promieni słonecznych. Bywa jednak, że rośliny nie wymagają aż tak ostrego światła. W większości przypadku optymalne będzie światło rozproszone, a nie bezpośrednie. Ostre promienie słoneczne mogą popalić liście i sprawić, że roślina zacznie żółknąć.

Zimą, gdy słońca jest mniej stawianie roślin na parapecie również nie jest najlepszym pomysłem. W polskim budownictwie parapety umieszcza się bezpośednio nad grzejnikami. W sezonie grzewczym to właśnie tam panuje najbardziej suche powietrze. Jest ono zabójcze dla większości roślin, które lepiej rosną z wilgotnym mikroklimacie. Parapet to także miejsce, gdzie jest największe ryzyko przeciągów i zmiennej temperatury. Otwieranie okien czy nieszczelne uszczelki mogą sprawić, że kwiat będzie narażony na nieustanne zmiany temperatury. Z jednej strony będzie atakowany nagrzanym, suchym powietrzem z grzejników, a z drugiej strony, chłodnym, mroźnym wiatrem wpadającym przez okna.

Rośliny zdecydowanie lepiej stawiać w pokoju w miejscu, gdzie mają dostęp do światła słonecznego, ale nie są narażone na skrajne warunki.

Tych roślin nie stawiaj na parapecie:

Storczyki - orchidee lubią wilgotne powietrze i rozproszone światło. Źle znoszą przesuszone powietrze i zaczynają żółknąć oraz przestają kwitnąć.

Skrzydłokwiat - roślina ta źle znosi nadmierne nasłonecznienie i lubi wilgoć. Niektórzy wskazują, że zimą skrzydłokwiat może z powodzeniem stać w jasnej łazience.

Fikus - kwiat ten bardzo źle toleruje przeciągi i zmiany temperatury.

Begonie - delikatnie liście tej rośliny nie lubią zimna. W nieodpowiednich temperaturach begonie zaczynają marnieć.

Paprocie - to rośliny, które potrzebują dużej wilgotności. Nagrzane grzejniki mogą skutecznie zabić domowe paprotki.