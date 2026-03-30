Polej tym kostkę brukową, a na Wielkanoc nikt nie poślizgnie się na mchu. Sposób od angielskich ogrodników na usuwanie mchu z kostki brukowej

Polej tym kostkę brukową, a wypali mech w jedną noc! Nic nie działa lepiej

Usuwanie mchu z kostki brukowej to jedna z tych czynności, którą należy wykonywać regularnie. Zwłaszcza wczesną wiosną mech może obficie porastać bruk. Mech na kostce brukowej stwarza zagrożenie dla wszystkich domowników i gości. Śliska powierzchnia to duże ryzyko poślizgnięcia się, co może być niebezpieczne zwłaszcza u osób starszych. Wiele osób zapomina także, że mech na kostce brukowej może także przyczyniać się do szybszego niszczenia i pękania bruku. Choć w ekosystemie mech jest pożyteczny to, gdy tylko pojawia się on na kostce brukowej należy szybko rozpocząć procedurę jego usuwania.

Najprostszym sposobem usuwanie mchu jest oczywiście jego ręczne wyrywanie. Mech nie posiada korzeni dlatego też czynność ta nie jest skomplikowana. Warto jednak podkreślić, że mechaniczne sposoby usuwanie mchu są najmniej skuteczne, a porost bardzo szybko nawraca. Eksperci o wiele częściej polecają chemiczne metody. Zanim jednak sięgniesz po silnie kwasy przetestuj domowy sposób. Z mchem doskonale radzi sobie połączenie octu i wrzątku. W dużym garnku zagotuj sporą ilość wody, dodaj do niej sól oraz szklankę octu. Całość wylej na porośnięty mchem bruk i odczekaj. Wrzątek wypala i wysusza mech. Ocet z kolei sprawia, że mech po kilku dniach usycha. Odczekaj jedną noc,a rano mechanicznie usuń martwy i ususzony mech. Ta metoda sprawi, że porost nie będzie nawracać przez dłuższy czas. Pamiętaj, aby mieszankę wrzątku oraz octu stosować tylko w obrębie kostki brukowe. Może ona zniszczyć rośliny w pobliżu. Nigdy nie stosuj tej metody na usuwanie mchu z trawnika.

Co zrobić, aby mech nie porastał kostki brukowej?

Pojawienie się mchu na kostce brukowej często świadczy o sprzyjających mu warunkach. Mech preferuje miejsca zacienione, wilgotne i o kwaśnym odczynie podłoża. Eksperci z zakresu pielęgnacji terenów zielonych podkreślają, że skuteczne usunięcie mchu wymaga nie tylko fizycznego usunięcia go, ale również zmiany warunków środowiskowych. Zwiększenie nasłonecznienia (np. poprzez przycięcie okolicznych krzewów), poprawa drenażu oraz regulacja pH podłoża mogą znacząco ograniczyć jego ponowne pojawianie się.

