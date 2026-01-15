Połóż na drzwiczkach zmywarki, kiedy skończy cykl. Naczynia będą lśnić bez zacieków i osadu. Zmywanie w zmywarce

Zmywarka ułatwia życie, ale często pozostawia niedosuszone naczynia z zaciekami.

Prosty trik przyspiesza suszenie.

Większość zmywarek posiada funkcję, która zapobiega gromadzeniu się wody na naczyniach.

Twoje naczynia wciąż nie lśnią? Odkryj, co zrobić, gdy zmywarka nie domywa naczyń!

Połóż na drzwiczkach zmywarki, kiedy skończy cykl. Naczynia będą lśnić bez zacieków i osadu

Jeszcze kilkanaście lat temu zmywarka była urządzeniem, które było uznawane za luksusowe. Szybko jednak zyskała sympatię tysięcy osób, stając się wręcz obowiązkowym sprzętem AGD w kuchni niemal każdego Polaka. I chyba każdy potwierdzi, że zmywarka to jeden z najlepszych wynalazków ostatnich lat. Ułatwia zmywanie naczyń, a do tego pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd i wodę. Jest niezwykle prosta w obsłudze - umieszczamy brudne naczynia w przegrodach, wkładamy kapsułkę i uruchamiamy urządzenie. Jednak bywa, że po zakończonym cyklu wyjmujemy niedosuszone naczynia ze zmywarki. Może być widoczny na nich osad lub zacieki z wody. Co zrobić w takiej sytuacji? Jakiś czas temu na Instagramie na profilu @doris_ogarnia pojawił się sprytny trik na szybsze suszenie naczyń po zmywaniu w zmywarce. Okazuje się, że wystarczy rozwiesić na drzwiczkach urządzenia po zakończonym cyklu zwykłą bawełnianą ściereczkę.

Zawsze po cyklu wrzucam bawełnianą ścierkę na drzwiczki zmywarki – pochłania resztki pary i naczynia szybciej schną.Zero mokrych plam, zero czekania

- napisała w swoim poście ekspertka od porządków.

Funkcja zmywarki, która ułatwi suszenie naczyń

Suszenie jest ostatnim etapem cyklu, jednak często i tak po zakończeniu mycia na spodzie kubków, czy talerzyków gromadzi się woda. To oczywiście nie wina samego urządzenia, a wgłębień na naczyniach. Jednak istnieje pewien sprytny sposób, aby zaradzić wodzie gromadzącej się na naczyniach w zmywarce. Większość urządzeń jest wyposażonych w pewną funkcję. Spójrz na boczne części górnej szuflady. Tam powinny znajdować się dodatkowe kółka. Szufladę zmywarki należy ustawić pod kątem, aby woda nie gromadziła się na naczyniach. Jak to zrobić? Wysuń maksymalnie szufladę i unieś ją delikatnie do góry. Kiedy uwolnią się kółka, najedź tymi dolnymi na prowadnice z jednej strony i wsuń. Ustawienie w ten sposób szuflady sprawi, że woda, zamiast osiadać na naczyniach, będzie po nich spływać.

Co zrobić, kiedy zmywarka nie domywa naczyń?

Innym dosyć częstym problemem pojawiającym się podczas korzystania ze zmywarki jest to, że urządzenie nie domywa naczyń. Tu oczywiście przyczyn jest kilka. Kiedy zauważysz, że Twoja zmywarka nie domywa naczyń, to warto poszukać przyczyny tego stanu. Może to wynikać ze stopnia twardości wody, nieodpowiedniego detergentu, jaki stosujemy do mycia, przeładowania urządzenia, ale także zanieczyszczeń, jakie z czasem gromadzą się w urządzeniu i jego filtrach. Dlatego należy raz na miesiąc (lub częściej w razie konieczności) przeprowadzić gruntownie czyszczenie zmywarki, aby uniknąć takiej sytuacji.