Polski wynalazek sprzed 60 lat wciąż obecny w wielu domach. Płyn do naczyń Ludwik stworzyli inżynierowie z zakładu w Górze Kalwarii

Jak powstał płyn do naczyń Ludwik - polski wynalazek z lat 60.

– U podstaw marki Ludwik leży prawdziwy polski wynalazek, opracowany w konkretnym miejscu i przez konkretnych twórców. To ważny rozdział w historii polskiej chemii gospodarczej – podkreśla Sławomir Józefiak, prezes Grupy INCO.

Historia produktu zaczęła się w 1964 roku w zakładzie produkcyjnym w Górze Kalwarii pod Warszawą, gdzie opracowano recepturę pierwszego polskiego płynu do mycia naczyń. Jego twórcami byli inżynierowie Hanna Majchert i Zbigniew Korda, co potwierdza opis patentowy nr 50169 opublikowany w 1965 roku przez Urząd Patentowy PRL. Właścicielem patentu zostały Zjednoczone Zespoły Gospodarcze INCO w Warszawie

Powstanie Ludwika zbiegło się w czasie z okresem dynamicznego rozwoju chemii gospodarczej na świecie. Płyny do ręcznego mycia naczyń zaczęły się pojawiać w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych na początku lat 60. XX wieku, a polska receptura powstała zaledwie kilka lat później. W kolejnych latach płyny do mycia naczyń stały się jednym z podstawowych produktów w gospodarstwach domowych.

– Ludwik od początku był przykładem tego, że polska chemia gospodarcza potrafi szybko odpowiadać na światowe trendy własnym, oryginalnym rozwiązaniem – mówi Sławomir Józefiak.

Dlaczego Ludwik przetrwał transformację i nadal dominuje na rynku

Wiele artykułów codziennego użytku obecnych dziś w polskich domach ma historię sięgającą jeszcze czasów PRL. Część z nich zniknęła z rynku po transformacji gospodarczej lat 90., jednak niektóre przetrwały konkurencję międzynarodowych producentów. Jednym z przykładów jest Ludwik, który mimo zmian rynkowych pozostał jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej kategorii. Jej znajomość, jak wynika z badań Grupy INCO, deklaruje 88 proc. dorosłych Polaków, co jest najwyższym wskaźnikiem na rynku.

– Siła tej marki polega właśnie na tym, że łączy wiarygodne pochodzenie, zaufanie budowane od pokoleń oraz zdolność do ciągłego rozwoju. A to doceniają Polacy – ocenia prezes Grupy INCO.

Autor: Newseria/ Materiały prasowe

Od jednego płynu do całej gamy produktów

Środki do ręcznego mycia naczyń należą dziś do najpowszechniejszych produktów chemii gospodarczej. Ich popularność rosła wraz ze zmianami stylu życia i coraz większą dostępnością tego typu produktów w sklepach. Z czasem na rynku zaczęły się pojawiać nowe warianty zapachowe i formuły płynów do naczyń. W Polsce jednym z najbardziej rozpoznawalnych wariantów stał się wprowadzony w połowie lat 90. płyn o zapachu cytrynowym, podczas gdy pierwotna wersja miętowa jest kojarzona przez wielu konsumentów do dziś.

– Ludwik nie jest marką zamkniętą w przeszłości. Dziś to szeroka rodzina produktów, która rozwija się wraz z potrzebami konsumentów i obejmuje już nie tylko płyny do mycia naczyń, ale także tabletki, kapsułki i inne środki do zmywarek oraz szeroką gamę innych środków do utrzymania czystości w domu – mówi Sławomir Józefiak.

Rozszerzanie oferty wpisuje się w szerszy trend na rynku chemii gospodarczej, w ramach którego producenci rozwijają całe linie produktów do różnych zastosowań w gospodarstwach domowych.

Producentem marki pozostaje Grupa INCO – polska firma działająca na rynku od 1947 roku. Spółka zatrudnia około 700 pracowników i prowadzi działalność produkcyjną w kilku zakładach w Polsce – w Górze Kalwarii, Suszu, Izabelinie, Koniecpolu i Borowie. Poza chemią gospodarczą produkuje również nawozy ogrodnicze, preparaty farmaceutyczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych. Grupa INCO zapowiada dalszy rozwój – w ubiegłym roku zwiększyła plan inwestycji na lata 2026–2028 do ok. 250 mln zł. Przeznaczy je na rozbudowę zakładów i nowe linie produkcyjne. Produkty spółki trafiają już na ponad 20 rynków zagranicznych – na eksport przeznaczone jest 10 proc. produkcji grupy, a 90 proc. sprzedawane jest w Polsce.

