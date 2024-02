Popełnianie błędów w młodości jest fajne. Powieści Makuszyńskiego teraz w gwiazdorskiej obsadzie

Roślina, która przynosi szczęście domownikom. Kwiaciarka radzi, jak podlewać kwiat doniczkowy, by kwitł i pięknie rósł

Zgnieć w kulkę i połóż pod wycieraczką. W ten sposób wniesiesz bogactwo i szczęście do swojego domu. To powinno znaleźć się w każdym polskim domu

Czy jest Ci pisane bogactwo? To zależy od koloru Twojej aury. Ludzie z aurą w takim kolorze mają bogactwo zapisane we krwi. Sprawdż, jaki kolor ma Twoja aura

Kornel Makuszyński to jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. Jego wyjątkowe tytuły o dzieciach i młodzieży, która nie boi się popełniać błędów, kocha przygody i wyróżnia się ogromną odwagą, podbiły serca milionów czytelników, widzów i słuchaczy. Już blisko 100 lat kultowe powieści Makuszyńskiego i ich filmowe ekranizacje kształtują wyobraźnię kolejnych pokoleń. Teraz przyszedł czas na ich odświeżenie. W Empik Go pojawiły się właśnie słuchowiska na podstawie najpopularniejszych tytułów. Słuchowiska dedykowane są dzieciom, które … nie chcą nikogo słuchać.

Zobacz także: Ikony sportowego stylu marek adidas, Champion, Puma, Reebok, Sprandi i Vans

Klasyka literatury na nowo

Awanturnicza bajka „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, detektywistyczny „Szatan z siódmej klasy”, emancypacyjna historia „Panny z mokrą głową” czy sentymentalna opowieść o przyjaźni „Przygody wesołego diabła” w nowych wersjach pojawią się 22 lutego. Nieco ponad miesiąc później do serii dołączą trzy słuchowiska: „Szaleństwa Panny Ewy”, „Awantura o Basię” oraz „Bezgrzeszne lata”. Tytuły oprócz odświeżonej warstwy językowej zyskały także oprawę muzyczną. Uwspółcześnionemu tekstowi, który będzie łatwiejszy w odbiorze dla młodego odbiorcy, towarzyszy ścieżka dźwiękowa inspirowana big-beatem.

1 projekt, 7 tytułów, 50 aktorek i aktorów

Kornel Makuszyńskim tworzył historie zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Wśród stworzonych przez niego bohaterów możemy znaleźć płynących z prądem nauczycieli i artystów, czułych rodziców, mocne dzieciaki, które nie boją się mówić „nie” i młode dziewczyny potrafiące walczyć o swoje. Wielu nazywa Makuszyńskiego prekursorem literatury dziewczyńskiej. Dlatego w rolach głównych słuchowisk Empik Go obsadził utalentowane aktorki młodego pokolenia. W produkcjach usłyszymy m.in. Martynę Byczkowską („Panna z mokrą głową”), Antoninę Litwiniak („Awantura o Basię”), Magdalenę Koleśnik, Aleksandrę Domańską („O dwóch takich, co ukradli księżyc”) czy Annę Szymańczyk („Szaleństwa Panny Ewy”). Towarzyszą im aktorzy: Nikodem Rozbicki, Zbigniew Zamachowski („Szatan z siódmej klasy”), Jarosław Boberek („Przyjaciel wesołego diabła”) czy Janusz Zadura („Bezgrzeszne lata” i „O dwóch takich, co ukradli księżyc”

i Autor: materiały prasowe Empik

i Autor: materiały prasowe Empik