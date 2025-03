Posadź już w kwietniu, a latem będziesz mieć najpiękniejszy ogród w okolicy. Kolorowe kwiaty cebulowe

Rośliny cebulowe sadzone wiosną to doskonały sposób na wprowadzenie do ogrodu długotrwałego efektu dekoracyjnego. Kwitną latem i jesienią, oferując szeroką gamę kolorów i form kwiatów. Ich uprawa jest stosunkowo łatwa, co czyni je idealnym wyborem dla początkujących ogrodników. Dzięki bogactwu dostępnych gatunków i odmian każdy może stworzyć unikalną kompozycję, dopasowaną do swoich preferencji i warunków panujących w ogrodzie.

Jak pielęgnować wiosenne cebule?

Najlepszy czas na sadzenie większości wiosennych cebul przypada, gdy minie ryzyko silnych przymrozków, a gleba przestanie być zmarznięta. Często już w kwietniu możemy pomyśleć o zagospodarowaniu rabat. Wybierając stanowisko, kierujmy się preferencjami poszczególnych gatunków, jednak większość z nich najlepiej rośnie na miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru.

Równie ważne jest przygotowanie podłoża – powinno być żyzne, lekkie i przepuszczalne. W przypadku gleb ciężkich warto je rozluźnić, dodając kompostu lub piasku.

Przed sadzeniem cebule należy dokładnie sprawdzić. Wybieramy te jędrne, bez uszkodzeń, plam czy śladów pleśni. Umieszczamy je w ziemi spiczastą częścią do góry, na głębokości odpowiadającej mniej więcej ich dwukrotnej wysokości, zachowując odpowiednie odstępy min 3 cm, aby zapewnić roślinom przestrzeń do wzrostu. Po posadzeniu delikatnie podlewamy, a później pamiętamy o regularnym nawadnianiu, szczególnie w okresach suszy oraz o ewentualnym nawożeniu, które wspomoże obfite kwitnienie. Ważne jest również systematyczne usuwanie chwastów, które mogą konkurować z kwiatami o wodę i składniki odżywcze

– radzi Joanna Legutko, doradca ogrodniczy, wiceprezes zarządu W.Legutko.

Ciekawe gatunki

Oferta wiosennych cebul kwiatowych jest niezwykle różnorodna. Warto wybrać jednak takie, które są niewymagające w uprawie i dobrze radzą sobie w naszym klimacie.

Begonie : to wszechstronne rośliny bulwiaste zachwycające bogactwem form i kolorów kwiatów. Możemy wybierać spośród odmian o kwiatach pojedynczych, pełnych, strzępiastych czy wielkokwiatowych, w odcieniach czerwieni, różu, pomarańczy, żółci i bieli, często z efektownymi dwukolorowymi wzorami. Idealne do sadzenia na rabatach, w donicach i skrzynkach balkonowych.

: królowe letnich i jesiennych rabat, oferują niezliczoną ilość odmian różniących się wysokością i kształtem. Od małych, pomponowych po duże, talerzowe – każda z nich to małe dzieło sztuki. Oszałamiają także kolorystyką, od klasycznej i czystej bieli, przez delikatne pastele, takie jak pudrowy róż, subtelny liliowy czy kremowa żółć, aż po intensywne i nasycone odcienie: głęboką czerwień, jaskrawy pomarańczowy, słoneczny żółty czy fiolet. Nie brakuje również odmian o dwukolorowych płatkach, z kontrastującymi brzegami, paskami czy cętkami. Mieczyki (Gladiole): ich strzeliste kwiatostany, złożone z wielu efektownych kwiatów, dodadzą elegancji każdej rabacie. Dzięki bogatej gamie kolorystycznej mieczyki pozwalają na tworzenie efektownych kompozycji rabatowych oraz zachwycających bukietów.

Na rynku dostępna jest ogromna ilość różnorodnych cebul kwiatowych, które mogą zaspokoić potrzeby każdego pasjonata ogrodnictwa. Niemniej jednak kluczowym elementem w osiągnięciu zamierzonych efektów i cieszeniu się pięknym, obfitym kwitnieniem jest wybór cebul od sprawdzonego i zaufanego dostawcy. Tylko wysokiej jakości materiał nasadzeniowy, zdrowy i starannie wyselekcjonowany, stanowi solidną podstawę udanej uprawy i gwarancję ogrodniczego powodzenia przez cały sezon

– wyjaśnia Joanna Legutko.

Kwiecień to idealny czas, aby rozpocząć nasadzenia w ogrodzie. Wybierając odpowiednie gatunki cebul kwiatowych i pamiętając o podstawowych zasadach ich pielęgnacji, możemy cieszyć się pięknem różnorodnych kwiatów przez długie miesiące.