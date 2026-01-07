Postaw zimą na parapecie. W czasie największych mrozów uratuje marniejące kwiaty doniczkowe i sprawi, że domownikom w jedną noc zrobi się lepiej

Niskie temperatury wymagają specjalnej pielęgnacji skóry, zwłaszcza twarzy, która jest najbardziej narażona na mróz.

Zimą należy unikać kremów na bazie wody, ponieważ mogą one prowadzić do podrażnień i przesuszenia skóry.

Dowiedz się, jakie składniki aktywne i kosmetyki ochronne najlepiej sprawdzą się w zimowej pielęgnacji, aby Twoja skóra pozostała zdrowa i nawilżona.

Postaw zimą na parapecie, a kwiaty doniczkowe odżyją

Synoptycy wskazują, że nadchodzi apogeum niskich temperatur. Prognozy wskazują, że w wielu rejonach Polski temperatury spadną poniżej -10 stopni Celsjusza. Możliwe są również jeszcze większe mrozy, nawet -20 stopni Celsjusza. Takie temperatury wpływają nie tylko na to, co się dzieje na zewnątrz, ale również na powietrze w naszych domach. Silne mrozy często oznaczają rozkręcone grzejniki, a to z kolei przekłada się na suche powietrze w pomieszczeniach.

Przesuszone powietrze w domu to dość powszechny problem. Wysokie mrozy jeszcze bardziej nasilają ten problem. Wiele roślin doniczkowych w takim środowisku zaczyna marnieć i usychać. W takiej sytuacji należy dodatkowo zadbać o poziom nawilżenia. Świetnym rozwiązaniem jest postawianie szklanego słoika z przegotowaną wodą oraz olejkami eterycznymi na parapecie. Ta prozaiczna czynność może znacząco zmienić mikroklimat wokół roślin parapetowych. Parująca woda będzie stopniowo nawilżała powietrze, co dobrze wpłynie na kwiaty. Takie zabieg odżywi zarówno storczyki, skrzydłokwiaty, a nawet paprocie i monstery. Wilgotność powietrza na poziomie 40-60 proc. jest również zdrowa dla nas samych. Wodę na parapecie należy regularnie dolewać. Dzięki temu powietrze będzie nawilżane przez całą dobę. W sytuacji, gdy zmagasz się z bardzo wysokim przesuszeniem jeden słoik nie może nie wystarczyć i trzeba rozstawić ich nawet 3 lub 4 na parapet.

Piękny zapach w całym domu. Ułatwi zasypianie

Dodając do wody kilkanaście kropli eterycznych zadbasz przy okazji o aromaterapię. Ciepło nagrzanych grzejników będzie aktywowało zapach olejków eterycznych, dzięki czemu będą one transferowane po całym pomieszczeniu. Zapach będzie jednak delikatny i niedrażniący. Świetnie w tym celu sprawdzi się olejek z liście wawrzynu, olejek sosnowy lub lawendowy. Wykazują one działanie relaksacyjne oraz uspokajające. Używane jako aromaterapia rewelacyjnie obniżają poziom stresu oraz ułatwiają zasypianie. Połączenie nawilżenia oraz delikatnego zapachy poprawi sen oraz samopoczucie domowników.