Potężnie niebezpieczne ładowarki do komputerów. Nawet 15 mln ładowarek może się zapalić. Sprawdź, czy masz taką ładowarkę w domu?

Nawet 15 mln zasilaczy i ładowarek do laptopów musi zostać wycofane. Są one potencjalnie niebezpiecznie i mogą wywołać pożar. Producent przestrzega, że doszło już do kilkuset wypadków z tymi ładowarki. Grożą samozapłonem. Sprawdź, czy masz taką ładowarkę w domu i ją wymień. Ich używanie może być niebezpieczne.