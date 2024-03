i Autor: Shutterstock Jak prać ręczniki, aby były miękkie

Domowe sposoby

Już wiem, jak prać ręczniki. Pokojówka powiedzia mi, żeby zawsze to robić z ręcznikami. Dzięki temu są idealnie czyste

Jak prać ręczniki, by pozostawały białe? Jasne tkaniny mają to do siebie, że z czasem żółkną i trudno je wybielić. Dotyczy to przede wszystkim ręczników i pościeli, które narażone są na częste pranie w wysokich temperaturach. Na szczęście są proste sposoby na pozbycie się żółtych plam z białych ręczników. Nie potrzebujesz do tego drogich detergentów. Pokojówka hotelowa zdradziła genialny patent na wybielenie ręczników bez wybielacza.