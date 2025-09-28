Projekt mieszkania 60 m2: przeszklenia, struktury i drewno. Gdy nowoczesność spotyka się z harmonią

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2025-09-28 14:10

Gdy architektura spotyka się ze sztuką codzienności, nawet niewielkie mieszkanie może stać się oazą światła, koloru i spokoju. Dzięki pracy zespołu Hanna Pietras Architects, powstało wnętrze o powierzchni 66 m2, w którym każdy detal buduje atmosferę funkcjonalnego, ale przytulnego domu.

  • Odkryj projekt mieszkania, gdzie otwarta przestrzeń i naturalne materiały tworzą spójną całość.
  • Projektantka Hanna Pietras zastosowała intrygujące rozwiązania, takie jak gabinet oddzielony eleganckim przeszkleniem oraz zieleń jako motyw przewodni.
  • Dowiedz się, jak połączono minimalizm z przytulnością i jakie detale sprawiają, że to wnętrze jest tak wyjątkowe.

Już od progu mieszkania czuć lekkość i świadomy zamysł projektowy. Strefa dzienna – kuchnia, jadalnia i miejsce relaksu z wygodną sofą – płynnie się przenikają. Wszystko spaja naturalne, ciepłe drewno na podłodze i prostota białych ścian, ożywiona odważniejszymi akcentami.

Chciałam, aby przestrzeń nie zamykała mieszkańców, ale ich otulała

– opowiada Hanna Pietras.

Dlatego zamiast zamykać strefy, postawiłam na otwarty układ, gdzie funkcje rozdziela się nie ścianami, a materiałami, kolorami i detalami.”Świetnym przykładem tej idei jest gabinet – oddzielony od salonu eleganckim przeszkleniem w białych ramach. Przeszklenie nie tylko subtelnie wyznacza granicę, ale przede wszystkim wpuszcza światło i podkreśla lekkość aranżacji.

- dodaje projektantka.

Zieleń jako znak rozpoznawczy: od kuchni po łazienkę

Motyw zieleni płynnie przewija się przez kolejne pomieszczenia. W kuchni uwagę przyciąga nietuzinkowa wyspa wykończona w głębokim, butelkowym odcieniu, która tworzy piękny kontrapunkt dla jasnych, minimalistycznych frontów mebli.

Zieleń zawsze działa na mnie kojąco. Chciałam, aby w tym wnętrzu była obecna w sposób wyraźny, ale naturalny

– tłumaczy projektantka.

Podobne wrażenie daje łazienka, gdzie ściana przy wannie pokryta została zielonymi płytkami, a strefa prysznicowa zyskała kafle w ciemniejszym, szlachetnym odcieniu. Elementy zieleni są równoważone bielą i drewnem – duetem, który wprowadza spokój i ponadczasową elegancję.

Sypialnia jak obraz - pastelowe tło i mocny akcent sztuki

W sypialni architektka zdecydowała się na zabieg, który doskonale oddaje filozofię całego projektu: balans. Jasna baza – białe meble i pastelowa ściana w odcieniu błękitu – stanowi tło dla mocnego akcentu w postaci kolorowego obrazu.

Sypialnia miała być miejscem odpoczynku, ale też wyrazem osobowości właścicieli. Dlatego pojawił się tu mocniejszy akcent artystyczny

– mówi Hanna Pietras.

Oświetlenie i meble w sypialni – delikatne, lekkie w formie – tylko dopełniają tę atmosferę. Wszystko utrzymane jest w duchu minimalizmu, który nie wyklucza przytulności. Tak jak w całym mieszkaniu, również tutaj każdy detal wydaje się dobrze przemyślany i celowy.

Projekt mieszkania autorstwa pracowni Hanna Pietras Architects pokazuje, jak świadomie operować kolorem, strukturą i podziałem przestrzeni na małej powierzchni.

Wnętrze ma służyć ludziom. Chciałam, aby każdy metr tego mieszkania odpowiadał na ich potrzeby, ale też dawał radość codziennego użytkowania

– podsumowuje Hanna Pietras.

To realizacja, która nie krzyczy formą, ale zachwyca konsekwencją, detalem i atmosferą, którą trudno uchwycić na zdjęciu – a która natychmiast odczuwa się, przekraczając próg tego wnętrza.

Przeczytaj także:
Dom z PRL po oszałamiającej metamorfozie. Z rudery zrobili luksusowy dom niczym…
Super Express Google News
Quiz o jesiennych kwiatach. Tak trudny, że nawet jesieniary polegną na 8. pytaniu
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Czesław Niemen śpiewał, że „mimozami jesień się zaczyna”. W Polsce mimozą nazywamy….
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIESZKANIE
PROJEKTY