Przed deszczem mieszam z mlekiem i pryskam na ogórki. Mimo wilgoci zdrowo owocują bez żadnej zarazy. Domowy sposób na zarazę ogórka

Ogórki są niezwykle podatne na choroby grzybowe, zwłaszcza zarazę ziemniaczaną, która błyskawicznie niszczy plony w wilgotne dni.

Odkryj prosty, domowy oprysk, który skutecznie wzmocni Twoje rośliny i ochroni je przed patogenami.

Poznaj dokładny przepis na tę ekologiczną miksturę i dowiedz się, jak stosować ją przed deszczem, by cieszyć się zdrowymi i obfitymi plonami.

Domowy sposób na zarazę ogórka. Wymieszaj z mlekiem i opryskuj przed deszczem

Ogórki są roślinami bardzo podatnymi na różnego rodzaju choroby, które oczywiście najczęściej atakują je w okresie letnim, kiedy panują upały i deszczowe dni. Wówczas ogórki są w fazie owocowani, dlatego niezwykle ważna jest szybka diagnoza i odpowiednie działania, które pozwolą nam zachować zdrowe rośliny i obfite plony. Oczywiście wiadomo, że zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jak zatem ochronić ogórki przez zarazą? Jedną z chorób, które najczęściej atakują ogórki latem jest zaraza ziemniaczana. Ta choroba grzybowa. Na ogórkach zaraza ziemniaczana objawia się przede wszystkim na liściach: pojawiają się wodniste, szaro-zielone plamy, które z czasem brązowieją i prowadzą do zasychania całych liści. Na spodniej stronie liści może pojawić się biały nalot. Choroba rozwija się bardzo szybko, zwłaszcza w wilgotne i chłodne dni, i może zniszczyć cały plon w ciągu kilku dni. Dlatego warto odpowiednio je zabezpieczyć przed chorobą i stosować domowy oprysk na zarazę ogórków, przygotowany na bazie mleka.

Przed deszczem mieszam z mlekiem i pryskam na ogórki. Mimo wilgoci zdrowo owocują bez żadnej zarazy

Do przygotowania oprysku na ogórki, który skutecznie zabezpieczy je przed chorobami grzybowymi i innymi zarazami, potrzebujesz jedynie drożdży i mleka. Rozpuść 100 g świeżych drożdży piekarskich w 10 litrach ciepłej wody i wymieszaj z 1 litrem tłustego mleka.Odczekaj godzinę, aby drożdże się aktywowały. Przygotowanym płynem opryskuj ogórki dokładnie, zwłaszcza dolną stronę liści. Taki oprysk stosuj przez cały lipiec rano lub wieczorem, w pochmurny dzień, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce. Opryskuj ogórki co 7-10 dni, aby wzmocnić ich odporność i zapobiec rozwojowi chorób. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy choroby na roślinach, to przeprowadzaj opryskiwanie co 3-5 dni, aż do ustąpienia objawów.

Jak chronić ogórki przed zarazą?

W uprawie ogórków i ochronie ich przed chorobami grzybowymi trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, zwłaszcza w czerwcu i lipcu, kiedy zaczynają one owocować i to właśnie wtedy potrzebują zdrowia i wzmocnienia. Przede wszystkim unikajmy sadzenia ogórków w miejscach, gdzie wcześniej rosły inne warzywa dyniowate, aby uniknąć nagromadzenia się patogenów w glebie. Ogórki najlepiej podlewać je rano lub wieczorem, unikając moczenia liści, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. I co ważne - w uprawie pod osłonami zapewnijmy regularny przepływ powietrza, aby uniknąć nadmiernej wilgotności, która sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Warto także stosować opryski na choroby ogórków.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie

7