Przed deszczem mieszam z mlekiem i pryskam na ogórki. Mimo wilgoci zdrowo owocują bez żadnej zarazy. Domowy sposób na zarazę ogórka

- Ogórki są niezwykle podatne na choroby grzybowe, zwłaszcza zarazę ziemniaczaną, która błyskawicznie niszczy plony w wilgotne dni.
- Odkryj prosty, domowy oprysk, który skutecznie wzmocni Twoje rośliny i ochroni je przed patogenami.
- Poznaj dokładny przepis na tę ekologiczną miksturę i dowiedz się, jak stosować ją przed deszczem, by cieszyć się zdrowymi i obfitymi plonami.
Domowy sposób na zarazę ogórka. Wymieszaj z mlekiem i opryskuj przed deszczem
Ogórki są roślinami bardzo podatnymi na różnego rodzaju choroby, które oczywiście najczęściej atakują je w okresie letnim, kiedy panują upały i deszczowe dni. Wówczas ogórki są w fazie owocowani, dlatego niezwykle ważna jest szybka diagnoza i odpowiednie działania, które pozwolą nam zachować zdrowe rośliny i obfite plony. Oczywiście wiadomo, że zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jak zatem ochronić ogórki przez zarazą? Jedną z chorób, które najczęściej atakują ogórki latem jest zaraza ziemniaczana. Ta choroba grzybowa. Na ogórkach zaraza ziemniaczana objawia się przede wszystkim na liściach: pojawiają się wodniste, szaro-zielone plamy, które z czasem brązowieją i prowadzą do zasychania całych liści. Na spodniej stronie liści może pojawić się biały nalot. Choroba rozwija się bardzo szybko, zwłaszcza w wilgotne i chłodne dni, i może zniszczyć cały plon w ciągu kilku dni. Dlatego warto odpowiednio je zabezpieczyć przed chorobą i stosować domowy oprysk na zarazę ogórków, przygotowany na bazie mleka.
Przed deszczem mieszam z mlekiem i pryskam na ogórki. Mimo wilgoci zdrowo owocują bez żadnej zarazy
Do przygotowania oprysku na ogórki, który skutecznie zabezpieczy je przed chorobami grzybowymi i innymi zarazami, potrzebujesz jedynie drożdży i mleka. Rozpuść 100 g świeżych drożdży piekarskich w 10 litrach ciepłej wody i wymieszaj z 1 litrem tłustego mleka.Odczekaj godzinę, aby drożdże się aktywowały. Przygotowanym płynem opryskuj ogórki dokładnie, zwłaszcza dolną stronę liści. Taki oprysk stosuj przez cały lipiec rano lub wieczorem, w pochmurny dzień, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce. Opryskuj ogórki co 7-10 dni, aby wzmocnić ich odporność i zapobiec rozwojowi chorób. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy choroby na roślinach, to przeprowadzaj opryskiwanie co 3-5 dni, aż do ustąpienia objawów.
Jak chronić ogórki przed zarazą?
W uprawie ogórków i ochronie ich przed chorobami grzybowymi trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, zwłaszcza w czerwcu i lipcu, kiedy zaczynają one owocować i to właśnie wtedy potrzebują zdrowia i wzmocnienia. Przede wszystkim unikajmy sadzenia ogórków w miejscach, gdzie wcześniej rosły inne warzywa dyniowate, aby uniknąć nagromadzenia się patogenów w glebie. Ogórki najlepiej podlewać je rano lub wieczorem, unikając moczenia liści, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. I co ważne - w uprawie pod osłonami zapewnijmy regularny przepływ powietrza, aby uniknąć nadmiernej wilgotności, która sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Warto także stosować opryski na choroby ogórków.