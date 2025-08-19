Przed praniem zrób to ze zszarzałymi rzeczami. Będą śnieżnobiałe jak nowe. Wybielanie ubrań

2025-08-19

Jasne ubrania z czasem po prostu szarzeją i niestety standardowe pranie ich w pralce nie przywróci im śnieżnobiałego koloru. Wówczas zastanawiamy się, jak wybielić nasze ubrania, aby znów wyglądały jak nowe. Jest prosta zasada - zrób to przed wrzuceniem ich do pralki, a będą białe jak śnieg. Usuniesz plamy i trudne zabrudzenia z tkaniny bez silnych odplamiaczy.

Autor: Shutterstock/ Shutterstock

Białe ubrania są nieodłącznym elementem każdej stylizacji. Nosimy białe koszule na spotkania biznesowe, czy jasne koszulki na co dzień do jeansów. Jednak jasne tkaniny mają tendencję do szarzenia. W efekcie nasze rzeczy nie prezentują się tak zjawiskowo i niestety standardowe pranie w pralce nie przywróci im śnieżnobiałego koloru. Jak zatem wybielić zszarzałe rzeczy? Tu kluczowe może być namaczanie ubrań jeszcze przed umieszczeniem ich w pralce. I wcale nie trzeba stosować silnego odplamiacza czy wybielacza tkanin, aby przywrócić im dawny wygląd. Tak naprawdę istnieje ekologiczny i domowy sposób na wybielenie ubrań, który jest bezpieczny dla tkanin, ale skuteczny w działaniu. Przed praniem białych rzeczy w pralce namocz je w tym roztworze, a będą jak nowe.

Wybielanie zszarzałych ubrań. Namaczanie w wodzie utlenionej

Jednym ze sposobów na wybielenie zszarzałych ubrań jest namoczenie ich w wodzie z dodatkiem wody utlenionej. Do miski wlej 4 litry ciepłej wody i dodaj pół szklanki wody utlenionej 3 %. Zanurz w tym roztworze zszarzałe rzeczy i pozostaw na 30 minut, a następnie wypierz ubrania w pralce. Nadtlenek wodoru, czyli woda utleniona jest najsilniejszym środkiem wybielającym tkaniny, dlatego stosuj go jedynie do białych ubrań. Warto też wcześniej przetestować go na niewidocznym fragmencie ubrania, aby upewnić się, że nie uszkodzi on tkaniny

Domowe sposoby na wybielenie rzeczy

Innym domowym sposobem na wybielenie ubrań jest pranie z dodatkiem soli. Dodanie soli kuchennej (tej niejodowanej) do białego prania, ma wiele korzyści. Pomaga w usunięciu niektórych, szczególnie świeżych plam, np. z kawy, herbaty czy wina. Regularne dodawanie soli do prania ubrań, może pomóc w zapobieganiu ich żółknięciu i szarzeniu. Oczywiście sól ma właściwości wybielające tkaniny. Pomaga przywrócić ubraniom śnieżną biel. Jest przy tym delikatniejsza i bezpieczniejsza dla tkanin. Sól działa także jak naturalny zmiękczacz.

