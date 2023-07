Jak wygląda czyściec? Te słowa nie spodobają się katolikom. Przerażająca wizja Ojca Pio. Nawiedziły go cierpiące tam dusze

Pielęgniarka wyjawia, co widzą ludzie na łożu śmierci. To dosłownie mrozi krew w żyłach. "Wkrótce po ciebie przyjdziemy"

Jak wygląda czyściec? Przerażające słowa Ojca Pio

Każdy katolik wierzy, że po śmierci czeka na niego niebo, piekło lub czyściec. Wiele osób zastanawia się jak te miejsca wyglądają. Wizje Ojca Pio niejednokrotnie przerażały. Duchowny w czasie swojego życia opisał między innymi, jak wygląda czyściec. Jego słowa mrożą krew w żyłach. Pewnego wieczoru 1945 roku, zaraz po błogosławieństwie eucharystycznym na zakończenie nieszporów br. Modestino zapytał Ojca Pio: „Ojcze, co myślisz o ogniu czyśćcowym?”. „Gdyby Pan pozwolił duszy na przejście z tego ognia do najbardziej palących płomieni na tej ziemi, byłoby to niczym przejście z gorącej wody do zimnej” - odpowiedział kapucyn. Jednak to nie wszystko, co zdradził duchowny. Kiedyś w rozmowie z pewną kobietą z Cerignoli również odniósł się do kwestii piekła i czyśćca. „Córko moja, dusze z czyśćca wolałyby rzucić się w ogień ziemski, gdyż dla nich byłoby to niczym rzucenie się do źródła świeżej wody” - opisał.

Taka wizja nie spodoba się katolikom. Czym się różni czyściec od piekła?

Wszechobecny ogień panujący w czyśćcu przynosi oczywiście na myśl skojarzenie z piekłem. Ojciec Pio wyjaśnił znacząca różnicę między czyśćcem a piekłem. Otóż cierpienie dusz w piekle ma trwać wiecznie, a to w czyśćcu przygotowuje duszę na wstąpienie do Nieba. „Ogień czyśćcowy to miłość Jezusa, która usuwa zmazy grzechu. Natomiast ten piekielny jest symbolem nienawiści” - tłumaczył duchowny. Dla włoskiego kapucyna czyściec był przede wszystkim stanem niezwykle bolesnego oczyszczenia. Podkreślał, że jest tam niezwykle ciężko, wręcz strasznie.

Zgodnie z nauką Kościoła Ojciec Pio wierzył, że można nieść pomoc duszom w czyśćcu. Znane są opowieści, w których dusze czyścowe przychodziły do niego podziękować za wspomnienie o nich podczas Mszy Świętych. Kiedyś w czasie obiadu Ojciec Pio nagle poderwał się i udał się w stronę drzwi klasztoru. Za nim pobiegło dwóch braci, który osłupieli, gdy usłyszeli, że duchowny prowadzi rozmowę z niewidzialną dla nich postacią. „Nie martwcie się! Właśnie rozmawiam z kilkoma duszami, które są w drodze z czyśćca do raju. Zatrzymały się tutaj, by mi podziękować, ponieważ dziś rano wspomniałem je podczas mszy świętej” - miał wówczas rzec Ojciec Pio.

