W roku szkolnym 2026/2027 oficjalna zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 roku.

Wypadający w piątek 1 stycznia Nowy Rok oraz kolejny weekend sprawiają, że uczniowie wrócą na lekcje najwcześniej 4 stycznia 2027 roku.

Dokładna data wznowienia nauki zależy od dyrektorów poszczególnych szkół, którzy mogą przyznać na ten czas dodatkowe dni wolne.

Przerwa świąteczna 2026 - termin

Harmonogram roku szkolnego 2026/2027 opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że zimowa przerwa świąteczna zacznie się w środę 23 grudnia 2026 roku i zakończy w czwartek 31 grudnia. W praktyce uczniowie po raz ostatni przed Bożym Narodzeniem pojawią się na zajęciach we wtorek 22 grudnia. Odpoczynek od nauki potrwa jednak dłużej niż wskazują na to oficjalne ramy. Bezpośrednio po sylwestrze przypada bowiem ustawowo wolny od pracy Nowy Rok, po którym następuje od razu weekend. Z tego powodu faktyczny powrót do szkół przewidziano na poniedziałek 4 stycznia 2027 roku.

Powrót do szkoły w styczniu 2027. Ile dni wolnego dostaną uczniowie?

Teoretycznie dzwonek w szkołach zabrzmi ponownie 4 stycznia, a kolejnego dnia, czyli we wtorek 5 stycznia, również powinny odbyć się standardowe lekcje. Już w środę 6 stycznia wypada jednak Święto Trzech Króli, co oznacza kolejną przerwę w nauce. Ostateczny kształt tego tygodnia spoczywa w rękach zarządzających placówkami, którzy mają prawo rozdysponować tak zwane dni dyrektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych. Jeżeli dyrekcja zdecyduje o przyznaniu wolnego 4 i 5 stycznia, uczniowie wrócą do szkół dopiero w czwartek 7 stycznia, dzięki czemu ich zimowy wypoczynek wydłuży się do pełnych 15 dni.

Ile potrwa wolne od szkoły na przełomie grudnia i stycznia?

Taki układ kalendarza stwarza dzieciom i młodzieży szansę na wyjątkowo długą regenerację sił. W przypadku sięgnięcia przez szkołę po pulę dodatkowych dni wolnych, beztroski czas bez lekcji rozciągnie się od 23 grudnia aż do 6 stycznia włącznie, co daje łącznie 15 dni odpoczynku.

Należy mieć jednak na uwadze, że takie przedłużenie laby nie następuje automatycznie w całym kraju. Ponieważ decyzja o wolnym zależy wyłącznie od wewnętrznych ustaleń danej placówki, opiekunowie i rodzice muszą samodzielnie zweryfikować ten termin w szkolnym kalendarzu organizacyjnym.

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