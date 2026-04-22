Przyjaźń po porodzie słabnie? Sprawdź, jak pielęgnować relacje ze znajomymi bez dzieci

Badania z czasopisma Demographic Research potwierdzają, że drastyczna zmiana planu dnia to główna przyczyna urywania się starych znajomości

Zwykły spacer z wózkiem po parku to świetna okazja na pielęgnowanie relacji ze znajomymi bez dzieci

Jak podaje portal SELF, pełna szczerość o własnym zmęczeniu działa znacznie lepiej niż wymyślanie kolejnych wymówek przed dawną paczką

Krótka rozmowa o sprawach zupełnie niezwiązanych z maluchem daje ogromną ulgę i pozwala szybko odpocząć od codziennej rutyny

Wysłanie krótkiej wiadomości w przerwie między drzemkami dziecka w zupełności wystarcza do podtrzymania dawnej więzi

Dlaczego tracimy znajomych bez dzieci po porodzie? Wyjaśniamy

Kiedy na świecie pojawia się niemowlę, nasz cały świat staje na głowie i nagle brakuje nam czasu na spotkania z dawnymi znajomymi. Dotyczy to szczególnie tych osób z naszego otoczenia, które same nie mają dzieci i żyją w zupełnie innym rytmie. Zauważamy, że nasze stare relacje powoli słabną, rzadziej dzwonimy, a odpisywanie na wiadomości zajmuje nam znacznie więcej czasu.

Jak możemy przeczytać w badaniu z czasopisma Demographic Research, wynika to po prostu z ogromnych zmian w naszym stylu życia i braku wolnego czasu. Nowy plan dnia kręci się wokół drzemek, karmienia i spacerów na plac zabaw, co bardzo ogranicza szanse na wieczorne wyjścia z ludźmi bez dzieci. Dodatkowo dużo łatwiej jest nam teraz rozmawiać z innymi rodzicami, bo mamy z nimi wspólne, codzienne tematy i identyczne problemy.

Co powiedzieć bezdzietnej przyjaciółce, gdy nie mamy siły na spotkanie?

Warto postawić na pełną szczerość i wprost powiedzieć o swoim zmęczeniu, zamiast wymyślać kolejne wymówki. Dobrym pomysłem może być wysłanie krótkiej wiadomości z informacją, że próbujesz ułożyć sobie nową rzeczywistość z maluchem i czasami brakuje ci sił, żeby chociażby umyć twarz. Według portalu SELF, warto zapewnić bliską osobę, że twoje milczenie nie jest niczym osobistym i że po prostu potrzebujesz trochę czasu na odnalezienie się w nowej roli. Nawet jeśli twoja koleżanka nie ma dzieci, na pewno zrozumie, że twoja codzienność wywróciła się do góry nogami. Pamiętaj też, żeby dodać, że za nią tęsknisz i czekasz na dni, kiedy znowu zaczniecie tworzyć wspólne wspomnienia.

Jak spędzać czas ze znajomymi po narodzinach dziecka? Proste sposoby

Kiedy zależy ci na utrzymaniu relacji, warto szukać okazji do spotkań, które dość łatwo połączysz ze swoim nowym planem dnia:

wspólne wyjście na obiad lub szybką kawę w przerwie między drzemkami malucha

zwykły spacer po parku, na który zabierzesz wózek, a znajoma swojego psa

udział w darmowych piknikach lub lokalnych wydarzeniach w waszej okolicy

dołączenie do grup internetowych, gdzie możecie pogadać, gdy dziecko już zaśnie

krótkie wiadomości tekstowe wysyłane w ciągu dnia, żeby pokazać, że o sobie pamiętacie

Jak podaje portal Mayo Clinic, takie drobne gesty i krótkie formy kontaktu świetnie pomagają podtrzymać łączącą was więź. Nie musicie od razu planować wielkich wyjść na miasto, bo często wystarczy zwykły spacer i chwila oddechu na świeżym powietrzu.

Dlaczego warto mieć przyjaciół bez dzieci? Korzyści dla rodzica

Utrzymanie kontaktu z ludźmi, którzy nie żyją na co dzień tematem pieluch i obiadków, daje nam ogromną ulgę. Na portalu Mayo Clinic Press czytamy, że posiadanie różnych znajomych do różnych spraw jest bardzo zdrowe, bo pozwala nam na chwilę całkowicie odpocząć od roli rodzica. Taka relacja to bezpieczne miejsce, w którym nie musisz narzekać na katar swojego dziecka czy trudności ze snem. Zamiast tego możecie na spokojnie porozmawiać o fajnych książkach, planach na wakacje albo dawnych czasach, co daje wspaniałe poczucie wolności. Zazwyczaj wystarczy jedna dobra rozmowa, podczas której szczerze opowiecie sobie o tym, co u was słychać, żeby poczuć się znowu w pełni sobą, a nie tylko zmęczoną mamą czy tatą.

