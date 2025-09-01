Przyszedł wyczekiwany sezon na Pumpkin Spice Latte!

Jesienni ulubieńcy powracają do kawiarni

Choć początek astronomicznej jesieni przypada na 22 września, to dla wielu rozpoczęcie tej pory roku wiąże się z innym wydarzeniem – powrotem kultowej Pumpkin Spice Latte. Oczywiście Starbucks dba również o tych, którzy wciąż potrzebują odrobiny ochłodzenia, oferując również zimną wersję Iced Pumpkin Spice Latte. Oba napoje pozwalają zanurzyć się w warstwach bogatego smaku i rozgrzewających przypraw, a dzięki opcji personalizacji można zamówić je również z napojem roślinnym. Ale to nie wszystko! Do Tiramisu Flavour Cream Iced Latte, które podbiło serca kawoszy latem, dołączy jego wersja na ciepło, czyli Tiramisu Flavour Velvet Latte​ – nowoczesny sposób na klasyczny smak inspirowany włoskim deserem.

Przyszedł moment, na który fani Starbucks czekają cały rok – powraca słynna, oficjalnie otwierająca sezon jesienny Pumpkin Spice Latte. Aromatyczny syrop dyniowy, nuty cynamonu, gałki muszkatołowej i goździków to esencja jesieni, w której co roku zakochuje się coraz więcej Gości – mówi Paula Chudzińska, Brand Manager Starbucks Polska. – Jesień to wyjątkowy sezon zarówno dla Gości, jak i dla Starbucks. Dlatego każdego roku dostarczamy najlepsze jesienne doświadczenia.

Tak, jak lubisz

Wyjątkowego charakteru napojom marki, zarówno z jesiennej oferty, jak i klasycznym, dodaje charakterystyczna dla Starbucks możliwość nieskończonej personalizacji, dzięki której Goście mogą odkrywać nowe połączenia smaków i tworzyć napoje dopasowane do własnych upodobań. Możliwość wyboru rodzaju mleka lub jego zamiennika, dodatkowego shotu espresso, ulubionego syropu czy stopnia palenia ziaren, a także dodatków smakowych, pozwala na pełną swobodę w komponowaniu idealnie dobranej pod swoje gusta kawy.

Jesienny klimat w każdym miejscu

Jesienny klimat kawiarni Starbucks można również zabrać ze sobą do domu – z powracającym ulubieńcem, czyli mieszanką kaw Starbucks Autumn Blend™, która łączy trzy wyjątkowe ziarna w harmonijną kompozycję, stworzoną, by umilić chłodniejsze dni i doskonale komponować się z sycącymi, jesiennymi potrawami. Nuty kandyzowanego pekanu i szałwii czynią tę mieszankę idealną zarówno do delektowania się solo, jak i w towarzystwie tradycyjnych dań oraz podczas jesiennych spotkań.

Co więcej, na ten jesienny okres, Starbucks przygotował wyjątkowe kubki! Już niedługo Goście kawiarni będą mogli zakupić między innymi czarny tumbler udekorowany zawadiackimi kotami w halloweenowym stylu czy nową wersję słynnego dyniowego kubka. Ale to nie koniec sezonowych nowości! Wszystkie kubki z najnowszej kolekcji tradycyjnie będzie można wykorzystać do zniżki „Z własnym kubkiem”, która daje 2 zł rabatu na dowolny napój i pozwala uniknąć dopłaty za jednorazowe opakowania.

Rozpocznij jesień z kultową Pumpkin Spice Latte od Starbucks już 2 września!