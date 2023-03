Psy potrzebują superfoods w swojej diecie – to nie mit

TRIPE – Wybór Konsumentów

Właściciele psów nie chcą już karmić swoich czworonożnych przyjaciół pierwszą lepszą karmą, a sięgając po produkty ze sklepowych półek analizują etykiety ze składem.Nie dziwi więc fakt, że karma Butcher’s Original TRIPE bogata w superfood (żwacz wołowy) ważny dla prawidłowego rozwoju każdego psa została doceniona przez ich właścicieli. Uzyskała ona srebrny medal w kategorii “Karmy i przekąski dla zwierząt” badania Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów® 2022, przyznawanej na podstawie opinii osób, które były szczególnie zadowolone ze swoich doświadczeń z danym produktem. – Ta nagroda cieszy nas tym bardziej, że jest podyktowana wyborem konsumentów, dla których filozofia dbania o dietę swoich pupili jest (tak jak dla nas) niezwykle ważna – podkreśla Magdalena Sztylkowska, Head of Marketing Butcher’s Pet Care. – Produkt Tripe Original to odpowiedź na potrzeby zatroskanych o zdrowie swoich czworonogów pet parents – dodaje. Dlaczego tak bardzo doceniają oni ten konkretny smak? Żwacz wołowy (czyli popularnie zwany flaczkami wołowymi) to jeden z wyróżników karmy dla psów, która wchodzi w skład linii Butcher’s Original. Krótki i czytelny skład surowce najwyższej jakości to kolejny aspekt, który odróżnia ją od innych produktów tego typu.

A sam żwacz wołowy, czyli jedna z komór żołądka krowy, w której żyją bakterie niezbędne do prawidłowego działania układu pokarmowego bardzo dobrze wpływa na ogólny stan zdrowia psa. Zawarty w żwaczu wapń odpowiedzialny jest też za wzmacnianie kości i zębów. W jego cennym składzie znajdują się również: najwyższej jakości białko i witamina B12, które wspierają rozwój mięśni i ich zaopatrzenie w krew, oraz witamina A i nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy Omega, wspierające układ odpornościowy. – Zauważamy, że świadomość tego, jak powinna wyglądać odpowiednia dieta psów zdecydowanie rośnie w społeczeństwie – podkreśla Magdalena Sztylkowska.

Jaka powinna być dobrze zbilansowana karma dla psów?

Tak zwana superżywność to grupa produktów odznaczających się wysoką zawartością składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto wiedzieć, że superfoods mogą znaleźć się nie tylko w codziennej diecie człowieka, ale też jego czworonożnego przyjaciela. Pokarm wzbogacony o wartościowe składniki sprawi, że pupil będzie mniej narażony na problemy zdrowotne związane z różnymi niedoborami. Wybierając karmę warto zwrócić uwagę także na to, aby była ona bezzbożowa i bezglutenowa. Oznaką wartościowego posiłku jest także fakt, który wskazuje, że w jego składzie nie występują konserwanty i aromaty. Jak się jednak okazuje, wybór dobrze zbilansowanej karmy nie jest prosty, a właściciele zwierząt mogą czuć dyskomfort podczas analizy etykiet ze składem psich i kocich posiłków.

W zależności od kraju produkcji, jedzenie dla zwierząt podlega różnym regulacjom prawnym. W przypadku karm produkowanych na terenie Unii Europejskiej za regulacje odpowiada F.E.D.I.A.F, czyli Europejska Federacja Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych. Okazuje się jednak, że nie jest to podyktowane “twardym przepisem”, a jedynie dobrą praktyką, którą marki produkujące zwierzęce jedzenie powinny się kierować. Niestety, w większości przypadków popularnych na rynku karm etykiety (a zatem i produkty) zawierają tzw. minimum, które karma musi spełnić, aby móc zostać wprowadzona na rynek. Naprzeciw tym problemom wychodzi firma Butcher’s Pet Care, która nie tylko transprentnie przedstawia składniki, w których głównym produktem jest mięso, ale także w przejrzysty sposób przedstawia krótki skład, w tym niezbędne witaminy i mikroskładniki. – Pet parents chcą wiedzieć, co trafia do misek ich podopiecznych. Krótki, przejrzysty skład daje im nad tym kontrolę, nie ukrywamy nic w składzie, w którym jasno widać, że dużą część stanowi mięso – wyjaśnia Sztylkowska.

