Pyszne pączki z budyniem nie tlyko na tłusty czwartek

Z różaną konfiturą, lukrem czy może budyniem?

Coraz częściej testujemy nowoczesne przepisy na desery do samodzielnego przygotowania– szczególnie, że wspólne gotowanie może być wydarzeniem łączącym pokolenia i atrakcją dla dzieci. Domowe pączki zachęcają nie tylko niepowtarzalnym smakiem, ale również aromatem i wyglądem. Obok nadzienia różanego, najbardziej klasycznego, ciekawą propozycją jest pączek z nadzieniem budyniowym. Jego smak możemy dostosować do własnych preferencji, wybierając ulubiony budyń, np. ten z oferty WINIARY. Budyń, ze swoją aksamitną konsystencją tworzy wyjątkowe doznania smakowe. Tylko wyobraź sobie puszyste, mięciutkie pączki z kremowym, rozpływającym się ustach nadzieniem waniliowym. Po usmażeniu możesz udekorować je lukrem i skórką pomarańczową lub oprószyć cukrem pudrem.

Spróbuj sam!

Zachęcamy do przetestowania przepisu WINIARY na pączki budyniowe. Receptura została przygotowana we współpracy z Robertem Harną – wykonanie jest proste i pączki wychodzą pyszne nawet jeśli stawiacie pierwsze kroki w kuchni. Życzymy pysznego testowania! Czy wiesz, że… strona www.winiary.pl to największy kulinarny serwis marki w Polsce? Znajdziesz tam ponad 6,3 tys. przepisów na różne okazje, w wersji tradycyjnej, ale z nowoczesnym twistem czy takich w duchu zero waste.

Domowe pączki z budyniem waniliowym WINIARY

Składniki:

450 g mąki pszennej

1 opakowanie suszonych drożdży

Szczypta soli

60 g cukru

0.75 szklanki mleka

2 jajka

2 żółtka

100 g masła

Trochę smalcu lub oleju do smażenia

2 opakowania Budyniu o smaku waniliowym bez cukru WINIARY

800 ml mleka

100 g masła

2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:

Przesiej mąkę pszenną. Rozpuść drożdże w ciepłym mleku, dodaj odrobinę mąki i cukru. Wymieszaj do osiągnięcia pół gęstej konsystencji. Pozostaw na 15 minut, aby masa wyrosła.

Do wyrośniętej masy dodaj resztę składników (sól, pozostały cukier, jajka, żółtka i większość rozpuszczonego masła). Wyrabiaj ciasto. Pod koniec dodawania rozpuszczonego tłuszczu, kontynuuj wyrabianie przez kilka minut, aż do uzyskania gładkiej konsystencji.

Posyp wyrobione ciasto mąką, przykryj i odstaw w ciepłe miejsce na około godzinę, aż podwoi swoją objętość.

Po wyrośnięciu, wyłóż ciasto na blat posypany mąką i krótko je wyrabiaj. Formuj pączki ręcznie, odrywając i ważąc po około 50 g na każdy. Możesz je nadziać zimną masą budyniową przygotowaną z budyniów WINIARY, 800 ml mleka, 100 g masła i 2-3 łyżek cukru pudru. Spłaszcz kawałek ciasta, na środek nałóż 1 pełną łyżeczkę masy, dokładnie zlep brzegi, formując kulki.

Uformowane pączki ułóż na stolnicy posypanej mąką pszenną, przykryj ściereczką kuchenną i pozostaw w cieple na 20-25 minut do wyrośnięcia.

Smaż pączki w głębokim tłuszczu nagrzanym do 175ºC, aż będą złote z obu stron. Po usmażeniu połóż je na ręczniku papierowym, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

Jeśli nie nadziałaś/nadziałeś pączków wcześniej, możesz zrobić to po usmażeniu. Użyj rękawa cukierniczego z końcówką do nadziewania, aby wypełnić je budyniem. Możesz też użyć łyżki

Jeszcze ciepłe pączki polukruj lub posyp cukrem pudrem. Smacznego!