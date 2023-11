i Autor: Kasia Zaremba / Super Express; Forum; Shutterstock

Sprawdź swoją wiedzę ogólną

Quiz z teleturnieju "1 z 10". Dasz radę dojść do finału i zaskoczysz Tadeusza Sznuka swoją wiedzą?

Czy zaimponowałbyś wiedzą Tadeuszowi Sznukowi? Rozwiąż nasz quiz składający się z dziesięciu pytań znanych z teleturnieju "Jeden z dziesięciu" i sprawdź, jak daleko byś zaszedł, gdybyś to Ty w nim wziął udział. Czy doszedłbyś do finału? Ostrzegamy - te pytania nie należą do najłatwiejszych. 9/10 punktów to naprawdę dobry wynik.